올림픽서 금기됐던 '백플립'… ‘쿼드 신’ 말리닌이 부활시켰다

미국 피겨 남자 싱글 일리야 말리닌이 7일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 팀 이벤트 단체전 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 선보이고 있다. 사진=뉴시스

미국 피겨 남자 싱글 일리야 말리닌이 7일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 팀 이벤트 단체전 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 마치고 인사를 하고 있다. 사진=뉴시스

피겨스케이팅에서 금기시됐던 백플립(뒤 공중제비)이 반세기 만에 부활했다. ‘쿼드 갓(4회전 신)’ 일리야 말리닌(미국)이 2026 밀라노·코르티나담페초에서 성공하며 관중들의 탄성을 자아냈다.

말리닌은 8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 피겨스케이팅 팀 이벤트(단체전) 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 백플립을 선보였다. 이 기술이 성공한 건 1976년 인스브루크 대회에서 테리 쿠비카(미국)가 성공한 이래로 50년 만이었다.

국제빙상경기연맹(ISU)은 1977년부터 백플립을 공식 금지했다. 선수 보호와 부상 방지가 이유였다. 백플립을 펼친 선수는 성공해도 감점 2점을 받는다. 1998년 나가노 대회에서 수리야 보날리(프랑스)가 심판 앞에서 백플립을 강행하기도 했다. 흑인인 보날리는 판정에서 손해를 본다고 생각했고 시위 성격으로 감점을 감수하면서까지 백플립을 선보였다. 그는 당시 대회를 마치고 은퇴했다.

하지만 ISU는 2024년 백플립 금지 규정을 해제했다. 백플립이 매우 화려하고 지금 시점에서 불법 동작으로 포함시키는 것이 논리적이지 않다고 판단했다. 백플립은 점프처럼 가산점이 부여되지 않지만 구성 요소나 예술 점수에 영향을 줄 수 있다. 말리닌은 백플립 규정이 해제된 이후 올림픽 무대에서 성공한 첫 번째 선수가 됐다.

말리닌은 이날 98.00점을 획득해 가기야마 유마(일본·108.67점)에 이어 2위에 올랐다. 하지만 관중들의 가장 큰 환호를 받았다.

그는 “관중들이 엄청나게 함성을 질렀고 분위기가 최고조에 달했다. 덕분에 올림픽 무대의 영광을 더욱 깊이 느낄 수 있었다”고 만족했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]