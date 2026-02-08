‘5연패 후 2연승’ 컬링 믹스더블 ‘선영석’, 에스토니아 꺾고 하루 2승

사진=AP/뉴시스

뒤늦게 걸린 시동에 연이은 승전고다. 한국 컬링 믹스더블 대표팀 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드 로빈에서 하루 2승을 따냈다.

5연패 뒤 2연승이다. 김선영과 정영석은 8일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움서 열린 이번 대회 컬링 믹스더블 라운드 로빈 7차전 에스토니아의 마리에 칼드베-하리 릴 조와 맞붙어 9-3 승리를 거뒀다.

쾌조의 시작이었다. 1엔드에서 3점, 2엔드에서 2점을 뽑아낸 것. 비록 3엔드에서 점수를 내주기도 했지만 곧장 4엔드에서 2점을 만회했다. 김선영-정영석 조는 6엔드서도 점수를 추가하며 달아다는 데 성공했다. 에스토니아는 한 점을 따라붙는 데 그쳤고, 7엔드에서 경기를 포기했다.

사진=AP/뉴시스

5전6기를 일군 뒤 또 일군 승리다. 둘은 첫 5경기에서 모두 고개를 숙인 바 있다. 앞서 스웨덴, 이탈리아, 스위스, 영국, 체코 등을 만났다. 비로소 악순환을 털어냈다. 이날에만 이른 오전 6차전 상대인 미국을 제압했고, 에스토니아까지 잡아내며 예선 2승째(5패)가 됐다.

혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전, 라운드로빈 방식의 예선을 치르고 상위 4개 팀이 준결승에 진출하는 방식이다. 한국 대표팀의 남은 일정 상대는 캐나다와 노르웨이다. 전승하더라도 예선서 상위 4위 자리를 노리는 게 어렵다는 평가다.

준결승 진출 가능성은 낮지만, 계속해서 승리를 향해 나아간다. 김선영-정영석 조는 9일 오전 3시5분 캐나다와 라운드 로빈 8차전을 치른다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]