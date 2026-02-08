높은 세계의 벽…스노보드 정해림, 여자 평행대회전 예선 탈락

사진=AP/뉴시스

세계의 벽은 높았다.

스노보드 국가대표 정해림(하이원)이 고배를 마셨다. 8일 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 여자 평행대회전 예선에서 1,2차 합계 1분40초55를 기록했다. 전체 32명 가운데 31위에 그쳤다. 상위 16명에게 주어지는 토너먼트 진출권을 획득하지 못했다.

예선 1~2위는 체코가 휩쓸었다. 에스더 레데츠카가 1분30초79로 가장 빨랐으며, 주자나 마데로바가 1분31초48로 뒤를 이었다. 3위는 일본의 미키 쓰바키가 차지했다. 1분32초87를 마크했다. 오스트리아 클라우디아 리에글러는 16강행 막차를 탔다. 1분35초43으로, 정해림과는 5초12 차이가 났다.

평행대회전은 두 선수가 평행하게 설치된 두 기문 코스(블루·레드)에서 동시에 출발해 더 빨리 통과하는 선수가 승리하는 종목이다. 예선은 1, 2차시기로 나눠 블루 코스와 레드 코스를 각각 소화한 뒤 합산 기록으로 순위를 가린다. 16강전부터는 토너먼트로 진행된다. 한국시간으로 오후 9시부터 결승까지 차례로 진행된다.

정해림의 1차 시기 블루 코스에서 펼쳐졌다. 49초78(30위)을 기록했다. 레드코스에서 진행된 2차 시기에선 50초77(31위)로 결승선을 통과했다.

