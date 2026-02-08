가뿐하게!…‘배추보이’ 이상호, 스노보드 평행대회전 16강전 진출

사진=AP/뉴시스

‘메달을 향해!’

한국 스노보드 간판 ‘배추보이’ 이상호(넥센윈가드)가 기분 좋게 출발했다. 8일 이탈리아 손드리오주 리비뇨 스노파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 스노보드 남자 평행대회전 1,2차 예선 합계 1분26초74를 기록했다. 전체 6위로 16강 진출에 성공했다. 1위는 롤란드 피슈날러(이탈리아)로, 합계 1분25초13을 마크했다. 이상호와는 1초61 차이다.

스노보드는 속도 경쟁을 펼치는 종목(평행대회전·스노보드 크로스)과 화려한 공중 묘기 경쟁을 벌이는 종목(빅에어·하프파이프·슬로프스타일)으로 나뉜다. 평행대회전은 2명의 선수가 평행하게 설치된 두 개의 기문 코스(블루·레드)를 동시에 출발해 속도 경쟁을 펼치는 종목이다. 예선엔 총 32명이 출전한다. 각각 2개의 코스를 달린 기록을 합산해 상위 16명을 가린다.

이상호는 블루코스서 피슈날러와 함께 1차 예선을 치렀다. 중간 완경사로 접어드는 구간에서 약간의 실수가 나왔지만 흔들리지 않았다. 빠르게 전열을 정비하고 마지막 구간까지 속도를 높였다. 43초21로 결승선을 통과했다. 2차 예선은 레드코드서 펼쳐졌다. 잔 코시르(슬로베니아)와 나란히 출발했다. 큰 실수 없이 자신의 레이스에 집중했다. 43초53로 속도를 유지했다.

함께 출전한 김상겸(하이원) 역시 16강으로 향한다. 합계 1분27초18로 8위를 기록, 8년 만에 예선을 통과했다. 김상겸은 2018 평창 대회서 16강에 진출한 기억이 있다. 2022 베이징 대회에선 전체 24위에 머물며 토너먼트에 나서지 못했다. 생애 처음으로 올림픽에 나선 조완희(전북스키스노보드협회) 합계 1분27초76으로 공동 18위에 머물렀다. 아쉽게 16강행이 무산됐다.

16강부터는 토너먼트로 순위를 정한다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

