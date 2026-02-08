2026 곰들 사전엔 ‘허투루’ 없다… 틈날 때마다 전력분석 삼매경

사진=두산 베어스 제공

자투리 시간도 적극 활용한다. 호주 시드니에서 2026시즌을 준비 중인 프로야구 두산 선수단의 최근 풍경이 그렇다. 선수들은 점심 식사 중 휴대전화를 보거나 사담을 나누는 대신 텔레비전을 통해 타 구단 선수들의 영상 자료를 매일같이 확인하고 있다.

‘유비무환(有備無患·준비하면 근심이 없다)’이라고 했다. 두산 전력분석 파트의 마음가짐이다. 앞서 지난해 신규 외국인 선수 13명의 경기 영상을 준비해 제공한 바 있다. 올해는 신규 외국인 선수, 기존 외국인 선수, KBO리그를 대표하는 국내 선수를 투타에서 각 5명씩 등 뽑는 등 세 가지 카테고리로 확장해 영상을 준비했다.

두산 관계자는 “캠프지에서 이를 본 선수들은 식사 중 영상에서 시선을 떼지 않으며 각자 분석 및 토론을 활발히 진행하고 있다”고 밝혔다.

단순히 영상을 보는 데 그치지 않는다. 그동안 서로 느낀 점들을 공유하며 KBO리그가 낯선 외국인 선수나 신인들은 영상을 통해 선수의 장단점 파악은 물론, 자동 투구판정 시스템(ABS)을 간접 체험하는 효과도 누릴 수 있다는 것. 외국인 투수 크리스 플렉센도 고개를 끄덕인다. “마이너리그에서 ABS를 경험했지만 아직은 익숙하지 않다. 영상을 보니 낮게 떨어지는 공을 스트라이크로 잡아주는 게 있었다. ABS 존 이해에 도움을 받고 있다”는 설명이다.

이뿐만이 아니다. 훈련을 마친 뒤 선수들 스스로를 파악하는 과정도 함께한다. 전력분석, 데이터파트 직원 4명이 매일 선수들과 4대1 영상 분석을 진행하고 있다. 캠프에서 촬영한 영상을 토대로 선수 본인이 느끼는 방향성과 문제 의식을 확인한 뒤 데이터를 통한 소통이 이어진다.

사진=두산 베어스 제공

기존 트랙맨 포터블, 랩소도 등 장비를 갖춘 두산은 올해 스프링캠프부터 엣저트로닉 초고속 카메라 장비를 추가로 도입했다. 이에 선수들은 자신의 장단점을 감이 아닌 데이터로 확인할 수 있게 됐다.

두산 관계자는 “선수가 느끼는 감과 데이터가 무조건 일치할 수는 없다”며 “전력분석은 선수가 자신의 장점과 단점을 정확히 인식하는 것에서 시작된다. 지난해 가을부터 선수와 코칭스태프, 전력분석파트가 함께 선수별 맞춤형 플랜을 수립하고 있다. 이번 캠프에서도 그 방향성은 뚜렷하게 이어지고 있다”고 강조했다.

선수들도 변화를 실감하고 있다. 좌완 최승용은 “점심시간은 그냥 지나칠 수 있는 자투리 시간인데, 전력분석팀에서 세심하게 준비를 해줬다”면서 “영상이 재생되니 의식하지 않아도 자연스럽게 눈이 가면서 익숙해지기에 큰 도움이 된다. 오후 전력분석 미팅 때도 선수의 의견을 들으며 방향성을 끊임없이 소통한다. 이를 통해 약점을 파악한 뒤 훈련에서 그 부분에 신경을 쓰는 중”이라고 힘줘 말했다.

내야와 외야를 오가는 유틸리티 박지훈 역시 “점심시간에 보는 영상은 올해 상대할 투수들을 예습하는 데 확실히 보탬이 된다”고 말했다.

이어 “나의 경험, 또 선후배들의 경험을 나누면서 토론하고 있다. 오후 전력분석 미팅은 나만의 스트라이크존 설정에 도움이 됐다. 내가 생각하던 약한 코스와 데이터상으로 약한 코스에 차이가 있었다. 확실히 인지한 뒤 훈련에 임하고 있다. 전력분석파트에 감사드린다”고 목소리를 높였다.

사진=두산 베어스 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]