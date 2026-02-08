정부, 200억 들여 ‘반려동물사료 산업화센터’ 짓는다

정부가 2030년까지 200억원을 투입해 반려동물사료 산업화센터를 구축한다고 8일 밝혔다. 게티이미지뱅크

정부가 향후 5년간 200억원을 투입해 반려동물사료 산업화 센터를 구축한다.

농림축산식품부는 8일 반려동물사료 산업의 품질 고도화와 사업화 역량 강화를 위해 ‘반려동물사료 산업화센터 구축사업’을 추진한다고 밝혔다. 그러면서 9일부터 광역지방자치단체를 대상으로 사업 공모를 실시한다고 덧붙였다.

최근 반려동물 양육 가구 증가와 함께 펫푸드 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 안전성·영양기준 강화와 프리미엄 제품 등에 대한 수요도 지속 확대되고 있다. 이에 따라 농식품부는 반려동물사료의 연구개발부터 제조·사업화까지 전 주기를 지원할 수 있는 집적형 인프라를 구축할 계획이다.

이번에 조성되는 반려동물사료 산업화센터는 신규 원료 발굴 및 제형 개발을 위한 연구개발(R&D) 시설, 반려동물 데이터 기반 사료 개발·제조 지원을 위한 데이터베이스(DB), 파일럿 스케일(pilot-scale) 제조시설 등 사료 제조 인프라를 갖춘 통합 지원 거점으로 구축될 예정이다. 파일럿 스케일이란 실제 상용 생산에 들어가기 전 공정 가능성 및 효율성 등을 검증하는 중간 생산 단계를 의미한다.

농식품부는 “사업화센터를 통해 중소·스타트업 기업의 제품 개발부터 실증, 시제품 생산, 양산화 단계까지 단계별 지원이 가능해질 것으로 기대된다”고 전했ᄃᆞ.

해당 사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 총사업비 200억원(국비 75억원, 지방비 125억 원)이 투입되며, 공모를 통해 1개소를 선정할 계획이다. 희망 지자체는 시설 부지와 운영기관을 지정해 공모에 참여할 수 있으며, 선정 이후 기본계획 수립, 실시설계, 건축 및 장비 구축을 거쳐 2030년부터 본격 운영에 들어갈 예정이다.

주원철 동물복지정책국장은 “반려동물사료 산업화센터는 연구개발부터 제조·사업화까지 전 주기를 체계적으로 지원하는 거점으로, 반려동물사료 산업을 고부가가치 산업으로 육성하기 위한 핵심 기반”이라며, “국내 기업의 기술 경쟁력과 품질 신뢰도를 높여 반려동물사료 산업이 국내 시장을 확장하고 신성장 수출 산업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

