양세형, 박소영과 ♥핑크빛…송은이·홍현희 “서운” 왜?

방송인 양세형이 MBC 아나운서 박소영과 핑크빛 기류를 이어가고 있다.

양세형은 지난 7일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 명예 영국인 유튜버 백진경이 MBC 유튜브 채널 뉴스 안 하니에 출연해 박소영과 만나는 모습이 담긴 VCR을 관찰했다.

앞서 양세형은 지난 방송에서 박소영과 핑크빛 기류를 형성해 화제를 모은 바. 이에 멤버들은 양세형을 향해 “(박소영에게) 방송 잘 봤냐고 연락했냐”라고 물었다.

이에 양세형은 “방송 모니터하고 잘 나왔다고 연락했다”며 “그냥 스몰 토크만 나눴다”고 대답했다.

그러자 MC 전현무는 “다 알고 있는데 왜 얘기 안 하냐. 다음 주에 소영 씨와 러닝한다고 한다”라고 폭로했고, 이에 송은이는 “내가 달리기 좋아한다고 옛날부터 얘기하지 않았냐”라고 서운함을 드러냈다. 홍현희 역시 “내가 알려달라고 하지 않았나. 진짜 서운하다”라고 말했다.

양세형은 마지못해 이들에게 “조만간 같이 뛰고”라고 제안했지만 송은이는 “흥칫뿡이다”라고 거절했다. 이에 양세형은 “됐어요? 그럼 다행이고”라고 되받아쳐 웃음을 자아냈다.

