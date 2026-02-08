밸런타인·화이트데이…단둘이 즐기는 롯데월드

롯데월드 어드벤처가 화이트데이를 앞두고 단 하나의 커플만을 위한 특별한 이벤트를 연다.



롯데월드 어드벤처는 오는 22일까지 경품행사 ‘포에버 모먼츠 온 화이트데이(FOREVER MOMENTS on White day)’를 진행한다고 밝혔다. 행사는 ‘둘만이 간직할 수 있는 꿈 같은 밤’을 콘셉트로 1등 커플에게 평생 기억에 남을 특별한 순간을 선사하기 위해 기획했다.

롯데월드 어드벤처가 화이트데이를 앞두고 경품행사 ‘포에버 모먼츠 온 화이트데이’를 운영한다. 모델들이 로맨틱한 데이트 분위기를 연출하고 있다. 롯데월드 제공

1등(1명)에게는 화이트데이 밤 어드벤처를 즐길 수 있는 특별한 기회와 황금 로티 5돈을, 2등(2명)에게는 시그니엘 숙박권을 증정한다.



오는 3월 14일 화이트데이 당일 밤, 롯데월드 어드벤처는 오직 한 커플만의 것이 된다. 당첨자가 희망하는 실내 어트랙션(총 10개 기종)이 운행되며, 공연과 캐릭터 포토타임도 열린다.



‘인증샷 명소’ 회전목마 앞에서도 여유롭게 둘만의 기념 사진을 남겨볼 수 있다. 이밖에 당첨자가 원할 경우 프로포즈 등 로맨틱한 서프라이즈 이벤트까지 지원해 잊지 못할 순간을 선사할 예정이다. 이날 행사는 오후 10시 30분부터 익일 오전 1시까지 진행된다.



이번 경품 행사에 응모하려면 어드벤처를 찾아 1층 위니비니 광장에 위치한 타이머 게임 ‘사랑은 타이밍(Love is timing)’에 도전하면 된다. 타이머를 3.14초에 정확히 맞춘 고객에게는 응모권과 함께 소정의 선물을 제공한다. 게임에 참여한 누구에게나 응모권을 증정한다. 타이머 게임은 경품 행사 기간 중 오전 10시 30분부터 오후 7시 30분까지 운영한다. 해당 기간 어드벤처를 방문한 누구나 참여 가능하다. 롯데월드에서 밸런타인 데이트를 즐긴 뒤, 이벤트에 참여해 로맨틱한 분위기를 화이트데이까지 이어가보자.



오는 27일 롯데월드 공식 유튜브 채널에서 라이브 방송을 통해 최종 당첨자를 추첨한다. 자세한 내용은 롯데월드 홈페이지 및 SNS를 참고하면 된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

