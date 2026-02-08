[밀라노 스텔라] 이나현·김민선 스피드 스케이팅 1000m 출격… 깜짝 메달 가져올까

김민선이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막 둘째날인 8일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 경기장에서 10일 스피드스케이팅 1000m 경기를 앞두고 훈련 중 미소 짓고 있다. 사진=뉴시스

이나현. 사진=뉴시스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 나서는 스피드 스케이팅 간판 이나현과 김민선이 깜짝 메달에 도전한다.

이나현과 김민선은 오는 10일 오전 1시30분 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열리는 스피드 스케이팅 여자 1000m에 나선다. 이번 대회 한국의 스피드 스케이팅 첫 번째 경기다. 김민선은 지난달 31일, 이나현은 지난 2일 밀라노에 입성해 현지 적응에 구슬땀을 흘리고 있다.

이나현과 김민선의 주 종목은 500m다. 이번 대회 역시 훈련과 컨디션 모두 500m에 맞추고 있다. 하지만 1000m 경험도 풍부한 만큼 섣불리 결과를 예측하기는 어렵다.

첫 올림픽 무대를 밟는 이나연이 앞장선다. 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 11위, 2차 대회 13위에 그쳤지만 점차 순위를 끌어올렸다. 3차 대회에서 8위로 첫 톱10을 찍었고 직전이었던 지난해 12월 4차 대회 여자 1000m에서 시즌 최고 성적인 5위에 올랐다. 1000m 랭킹 9위에 오르면서 올림픽 진출 티켓을 거머쥐었다. 이번 대회에서 컨디션을 더욱 끌어올리면 메달 역시 불가능한 목표만은 아니다.

이나현은 “메달이 불가능한 것이 아니라고 생각한다. 나도 메달이라는 목표를 위해 열심히 하고 있다”며 “후회 없이 레이스를 펼친다면 이룰 수 있지 않을까 한다”고 결연한 태도를 보였다.

3번째 올림픽 무대에 나서는 김민선 역시 반전을 준비하고 있다. 김민선은 2025~2026시즌 월드컵 여자 1000m에 3번 출전해 모두 12위에 머물렀다. 다만 지난해 11월 2차 대회에서 1분13초98을 기록, 자신의 최고 기록이자 한국 신기록인 1분13초42에 근접한 바 있다. 김민선이 이번 올림픽을 앞두고 훈련 방식에 변화를 줬고 올림픽이 열리는 시점에 최상의 몸 상태를 목표로 한 만큼 더 높은 순위도 기대할 수 있다.

경기장 빙질 적응에도 최선을 다하고 있다. 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움은 전시장 건물 내에 임시로 지은 경기장이다. 얼음 밑바닥은 시멘트가 아니라 나무 바닥이다. 선수들이 얼음 위를 달리다보면 소리가 들린다. 김민선은 “특이한 경기장”이라면서도 “나뿐 아니라 다른 선수들도 적응하는데 신경을 많이 쓰고 있는 것 같다. 그래도 다 같은 조건”이라며 개의치 않는 모습이었다.

쟁쟁한 경쟁자를 넘어서야 한다. 현재 이 종목 최강자는 펨케 콕(네덜란드)이다. 이번 시즌 여자 1000 월드컵 랭킹 1위다. 올 시즌 5번의 월드컵에 출전해 금메달 1회, 은메달 2회, 동메달 2회로 맹활약했다.

여자 1000m는 전통적으로 한국의 불모지다. 역대 올림픽 스피드 스케이팅에서 금메달 5개, 은메달 10개, 동메달 5개로 총 20개의 메달을 따냈지만 여자 1000m에서는 단 한 개의 메달도 얻지 못했다. 이나현과 김민선이 이 종목에서 새 역사를 세울 수 있을지 주목된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]