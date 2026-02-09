[SW뮤직]“확신의 젠지픽”…키키가 부르면 현실이 된다

신인 그룹 키키가 새해 시작부터 날아 올랐다. 겨냥하면 통하는, 확신의 젠지픽이다.

키키는 지난달 26일 새 앨범 '델룰루 팩'의 타이틀곡 ‘404(New Era)’로 컴백했다. 지난해 3월 화려하고 독특한 데뷔로 대중의 관심을 사로잡았고, 10여 개의 연말 시상식 트로피를 꿰차며 성공적인 데뷔를 장식한 그룹이다. 지난해 가장 빛난 신인으로 활약한 이들에 첫 컴백에 기대가 모였다.

키키는 맏언니 이솔(05년생)부터 동갑내기 지유(06), 수이(06), 하음(06)과 막내 키야(10)까지 멤버들이 2005∼2010년생으로 이뤄졌다. ‘젠지美’를 내세워 데뷔한 그룹인 만큼 멤버들이 실제 Z세대(1990년대 후반~2000년대 초반) 후반과 알파세대(2010년 이후 출생자)에 걸쳐있다. 또래 팬들이 같은 세대로서 향유할 수 있는 감성과 문화를 공유할 수 있다는 점이 키키의 강점으로 꼽힌다.

키키의 데뷔 앨범 ‘언컷 젬(UNCUT GEM)’은 자존감과 자기 표현을 중시하는 ‘아이 두 미(I DO ME)‘로 젠지 감성을 불러 일으켰다. 광활한 자연에서 펼쳐진 자유분방한 뮤직비디오, 의문의 사진과 영상으로 시작된 SNS 계정과 콘셉트의 유기성 또한 요즘 세대의 ‘찾아내는 재미’를 자극했다.

이번엔 엉뚱하고 기발한 소원을 바탕으로 한 ‘델룰루 팩(Delulu Pack)’이다. ‘언컷 젬’에서 다듬어지지 않은 솔직하고 유쾌한 매력을 선보였다면 이번 앨범에서는 ‘함께 소원을 빌어보자’는 메시지를 전한다. 앨범명 ‘델룰루(Delulu)’는 ‘망상적인’이라는 의미의 ‘델루셔널(Delusional)’을 축약한 신조어다. “망상도 계획이라면 새해 목표가 될 수 있다”는 당당한 자신감을 앨범에 녹였다.

뻔한 건 없다. 기존의 정답을 답습하기 보단 새로운 길을 찾아 나선다. ‘404(New Era)’는 웹사이트 오류 코드인 ‘404 Not Found’에서 차용한 ‘404’를 새 시대를 의미하는 ‘New Era’로 반전시킨다. ‘404 Not Found’를 ‘좌표 없이 존재하는 자유’로 재해석해 키키의 세계관 안에서는 망상도 현실이 될 수 있다는 가능성을 활짝 연다.

여기에 모든 세대를 아우를 수 있는 음악의 힘이 더해졌다. ‘404(New Era)’는 UK 하우스와 개러지 사운드를 기반으로 한 중독성 강한 비트 위에 멤버들의 개성 있는 보컬과 래핑이 조화를 이룬 곡이다. 낮게 읖조리는 “포오포 더 뉴에라에라(404 The new era era)”는 한 번 들으면 귓가를 맴돈다. 곡을 활용한 콘텐츠 확장도 눈에 띌 정도다. 2000년대 감성을 자극하는 비주얼과 스타일링도 공감력을 높인다.

음원차트에서도 꾸준히 우상향 그래프를 그리고 있다. 지난 8일 오전 9시 기준 멜론 톱100 최고 4위를 기록했으며 한국 유튜브 뮤직 데일리 톱 송 차트와 애플 뮤직 인기 차트에서도 1위를 석권하며 음원 차트에서의 강세를 이어가고 있다. '쇼! 챔피언'을 시작으로 '쇼! 음악중심'에서 첫 지상파 1위를 거머쥐며 음악방송 트로피 수집에 나섰다.

