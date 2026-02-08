에이티즈, 새 앨범 컴백 청신호...음원·음반 차트 1위 직행

사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 금빛 질주를 시작했다.

에이티즈는 지난 6일 발매한 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'로 다양한 국내외 음악 차트에서 호성적을 거두며 컴백 청신호를 밝혔다.

'골든 아워 : 파트 4'는 한터차트 실시간 피지컬 앨범 차트, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트, 유러피안 아이튠즈 앨범 차트, 31개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 모두 정상을 밟았고, 78개 국가 및 지역 애플뮤직 톱 앨범 차트 순위권에 진입하며 뜨거운 인기를 입증했다.

타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)'은 발매 직후 벅스 실시간 차트 1위로 직행, 이후에도 줄곧 최정상 자리를 지켰다. 7일 자정에는 1위부터 5위까지 모두 신보 수록곡들이 포진하며 차트 줄세우기에 성공했다.

또 아이튠즈 톱 송 차트에서는 18개 국가 및 지역 1위를 포함해 54개 국가 및 지역에서 높은 순위에 이름을 올려 에이티즈를 향한 전 세계 리스너들의 높은 관심을 실감케 했다.

'아드레날린' 뮤직비디오 반응 역시 폭발적이다. 영상은 공개 직후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 및 유튜브 비디오 트렌딩 월드와이드 1위를 차지했을 뿐만 아니라 미국, 영국, 독일, 스페인 등 수많은 국가의 비디오 트렌딩에 오르며 '월드클래스 아티스트'의 저력을 보여줬다.

이처럼 국내외 차트에서 존재감을 빛낸 에이티즈는 앨범 발매 당일 KBS 2TV '뮤직뱅크'에 출연해 신곡 무대를 최초 공개했다. 등장만으로도 시선을 압도한 이들은 '아드레날린'과 수록곡 '나사(NASA)'를 통해 파워풀한 군무를 뽐냈다.

타이틀곡 안무는 멤버 산이 참여해 완성도를 높였고, 곡명을 직관적으로 풀어낸 안무가 강한 중독성을 일으키며 열띤 반응을 얻고 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]