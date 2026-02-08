좀처럼 깨지지 않는 천적관계…신유빈, 왕만위에게 또 당했다

사진=신화/뉴시스

좀처럼 깨지지 않는 천적관계다.

한국 여자탁구 간판 신유빈(대한항공·세계랭킹 12위)이 또 한 번 ‘만리장성’ 앞에서 무릎을 꿇었다. 7일 밤 중국 하이커우에서 열린 ‘2026 국제탁구연맹(ITTF)-아시아탁구연맹(ATTU) 아시안컵’ 여자 단식 8강서 왕만위(중국·2위)에게 게임 스코어 2-4(1-11 3-11 13-11 5-11 14-12 5-11)로 패했다. 준결승에 실패하며 다음을 기약하게 됐다.

까다로운 상대다. 왕만위는 아시안컵 디펜딩챔피언으로, 지난해 월드테이블테니스(WTT) 중국 스매시와 왕중왕전인 파이널스 홍콩을 제패했다. 무엇보다 한국을 상대로 유독 강한 면모를 보이고 있다. 상대 전적서 46연승 행진을 이어가고 있다.

신유빈 역시 마찬가지다. 최근 세 번의 맞대결서 모두 고전했다. 2024년 11월 WTT 후쿠오카 파이널스 16강(1-3), 지난해 10월 중국 스매시 준결승(1-4) 등에서 연달아 고개를 숙였다. 다시 말해, 왕좌에 오르기 위해선 반드시 넘어야 할 상대다.

이번 대회도 예외는 아니었다. 초반부터 기세에 밀리며 어렵게 경기를 풀어갔다. 1게임에서 단 1점밖에 뽑지 못했다. 2게임 역시 3득점에 그쳤다. 신유빈다운 경기력이 나오지 않았다. 그렇다고 허무하게 물러서진 않았다. 듀스 접전 끝에 3게임을 가져가며 반전의 물꼬를 텄다. 5게임에서도 듀스 끝에 어렵게 승리를 거머쥐었다. 끝까지 포기하지 않는 모습을 보여줬다.

앞서 좋은 페이스를 보였기에 아쉬움은 더 크다. 이번 대회 조별리그서 2승1패를 거뒀다. 16강전은 한일전으로 펼쳐졌다. 하시모토 호노카(일본·11위)와 맞붙었다. 하시모토는 전 세계 탁구계가 인정하는 수비 전형 최강자다. 역전에 재역전을 거듭하는 명승부 끝에 게임스코어 3-2로 돌려세웠다. 예선에서 하야타 히나(일본·10위)에게 당한 패배를 고스란히 갚아줬다.

이번 대회는 아시아 각국의 남녀 대표 선수 32명이 출전하는 대회로, 4명씩 8개 조로 나뉘어 조별리그를 거친 후 각 조 상위 2명이 16강 토너먼트에 진출하는 방식으로 진행된다. 한국은 국가대표 최종 선발전 일정 관계로 이미 국가대표 티켓을 확보한 장우진(세아), 신유빈, 김나영(포스코인터내셔널·25위) 등 3명만 참가했다.

신유빈의 탈락으로 한국 선수들 모두 고배를 마시게 됐다. 김나영은 여자 단식 16강에서 쑨잉사(중국·1위)를 만나 무릎을 꿇었다. 남자 단식 장우진은 부상 기권을 포함해 조별리그에서 3패를 당하며 토너먼트에 진출하지 못했다.

