한화도, 대표팀도 깜짝…포수 최재훈, 훈련 중 손가락 골절

‘하늘도 무심하시지….’

날벼락이다. 포수 최재훈(한화)이 예기치 못한 부상을 입었다. 8일 오전 한화의 1차 스프링캠프지인 호주 멜버른서 수비 훈련 중 홈 송구를 받는 과정에서 오른손에 공을 맞았다. 곧바로 현지 병원으로 이동, 엑스레이(X-ray) 촬영을 실시한 결과 오른쪽 4번 손가락(약지)에서 골절이 발견됐다. 의료진으로부터 전치 3~4주 소견을 받은 상태다. 컨디션을 끌어올리는 단계까지 고려하면 재활 시간은 더 걸릴 수 있다. 조기 귀국할지 여부는 아직 정해지지 않았다.

한화는 올해 윈 나우(Win-now)를 외치는 팀이다. 지난 시즌 한국시리즈(KS)까지 올랐으나 왕좌까진 한 끗이 부족했다. 보다 치밀하게 준비한 까닭이다. 강팀의 기본 조건 중 하나는 좋은 포수라 했던가. 일찌감치 안방마님 최재훈의 중요성이 대두됐다. 최재훈은 1군 통산 1356경기에 출전한 베테랑 포수다. 풍부한 경험과 노련미를 바탕으로 힘을 불어넣는다. 외인 원투펀치가 모두 바뀐 상황(윌켈 에르난데스, 오웬 화이트)서 중심을 잡아줄 수 있는 카드다.

시즌 개막(3월28일)까지는 아직 시간이 있다. 다만, 만약의 사태를 대비해야 한다. 스프링캠프는 한 해 농사를 위한 씨앗을 뿌리는 시기다. 아무리 베테랑이라고 해도 갑작스럽게 루틴이 바뀌는 것은 결코 쉽지 않다. 한화 입장에서도 고민이 많아질 수밖에 없을 터. 당장 주전포수 없이 캠프를 치르게 됐다. 이번 1차 스프링캠프 명단엔 총 4명의 포수가 이름을 올렸다. 이재원이 올 시즌을 앞두고 플레잉코치로 전향한 가운데 박상언, 장규현, 허인서 등이 포함됐다.

월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀도 비상이다. 조별리그(한국은 C조) 첫 경기(3월5일 체코전)까지 약 4주 정도밖에 남지 않았다. 지난 6일 발표된 WBC 최종 30인 엔트리에 포수는 최재훈과 박동원(LG), 둘 뿐이다. 두 명은 앞서 사이판 1차 전지훈련에서도 함께였다. 구상했던 그림 일부가 바뀌게 됐다. 송성문(샌디에이고 파드리스), 김하성(애틀랜타 브레이브스), 문동주(한화) 등 부상 악재가 계속된다. 박동원이 메인 포수마스크를 쓴다 하더라도 백업은 필수다.

이 순간 가장 마음이 아픈 것은 선수 본인일 듯하다. 최재훈은 지난해 11월 성인 국가대표팀에 뽑히는 영광을 안았다. 프로데뷔 17년 만이었다. 그만큼 기대감도 컸다. WBC라는 큰 무대서 선수단과 합심해 좋은 성적을 일구고자 했다. 부푼 꿈을 안고 발걸음을 내디뎠으나 실질적으로 이번 대회에 나서긴 어려워 보인다. 일단 한화는 검사 결과를 받자마자 이 같은 사실을 대표팀에 전달했다. 김형준(NC), 조형우(SSG) 등 젊은 자원들이 대안으로 떠오르고 있다.

