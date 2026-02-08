조서형, 직원에 통 큰 보너스 플렉스 “900만원”

조서형 셰프가 직원들에 통 큰 보너스를 선사한 것으로 전해져 화제다.

8일 방송되는 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 흑백 요리사에서 ‘장사 천재’로 화제를 모은 한식 셰프 조서형이 출격한다.

앞서 “참기름, 들기름 등 기름값만 한 달에 210만원”이라고 밝혀 놀라움을 안겼던 조서형은 이날 또 한 번 클래스가 다른 플렉스 면모로 시선을 사로잡는다.

설날을 앞두고 직원들에게 빨간 봉투를 건네며 “확인해봐요”라고 카리스마 넘치게 말하는 조서형의 한마디에 전현무는 화들짝 놀란다. 봉투 속 두둑한 지폐를 확인한 직원들은 함박 웃음을 지으며 연신 충성을 외치고 급기야 세배까지 하려고 해 웃음을 자아낸다.

상여금 금액에 이목이 집중된 가운데, 조서형의 직원이 “설 명절 상여금만 50만원, 얼마 전에는 보너스로 900만원을 받은 바 있다”고 밝히자 전현무는 “저러면 계속 다닐 수밖에 없지”라며 조서형에게 리스펙을 보내고 박명수는 “혹시 나이 제한 있나요?”라며 입사 욕구를 드러내 웃음을 유발한다.

넘사벽 스케일의 상여금은 물론, 통 큰 질문과 가르침까지 아끼지 않는 조서형의 모습은 이날 본 방송에서 확인할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]