천하의 권성준도 당황…백수저 등장에 “어색해”

‘천하제빵’ 권성준이 ‘흑백요리사’ 출신 남정석, 안병태와 역전된 관계로 다시 만난다.

지난 1일 첫 방송된 MBN ‘천하제빵’은 단순한 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 ‘K-빵’의 열풍을 이끌, 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 ‘K-베이커리 서바이벌’이다.

오늘(8일) 방송될 2회에서는 권성준이 ‘흑백요리사1’을 함께한 남정석, 안병태를 이제 같은 참가자가 아닌 심사위원으로 다시 만나 남다른 감회를 내비친다. 권성준은 ‘흑백요리사1’에서 ‘백수저’로 자신보다 높은 계급에 있었던 남정석 그리고 같이 ‘보류 계급’에 놓였던 안병태를 평가해야 한다는 사실에 “어색하네요”라며 부담감을 드러낸다. 남정석, 안병태 역시 “너무 잔인한 것 같아요”라는 속마음을 전하는 등 미묘한 분위기가 드리워진 가운데 역전된 세 사람의 관계가 시선을 모은다.

또한 “노O드 도넛보다 이게 맛있어요”라는 극찬이 터진 도넛이 등장해 이목을 집중시킨다. 귀염 뽀짝 비주얼의 도넛에 MC 이다희도 “너무 귀여워요”라고 인증샷을 찍으며 환호하는 것. 하지만 주인공인 ‘도넛의 여왕’ 제인영은 방긋 미소를 지은 것도 잠시 “가족 얘기하면 안 되는데...”라며 자폐를 앓는 아들 얘기에 눈물을 펑펑 흘린다. 순식간에 심사위원 모두의 눈물을 쏟게 만든 제인영의 심사 결과에 관심이 쏠린다.

뿐만 아니라 가장 기본적인 맛으로 대한민국을 강타하고 있는 ‘소금빵’ 대전도 펼쳐진다. 밀가루, 버터, 소금 3가지가 주재료인 “모 아니면 도”인 대결에 성수와 용산을 대표하는 두 베이커가 각자의 장기로 치열한 승부를 벌인 것. 연 매출 20억 성수동 터줏대감 ‘성수동 성공신화’ 손성필과 용산구 소금빵 5대 맛집 ‘소금빵 탑티어’ 김정은은 각각 직접 만든 가염버터와 반죽 가루를 익혀서 만드는 탕종법을 사용하는 차별화된 방식으로 각자의 소금빵을 만든다.

