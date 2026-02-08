[용산사진관] 화려한 개막 알린 밀라노·코르티나담페초 올림픽

대한민국 국가대표 선수단의 피겨 차준환, 스피드스케이팅 김민선이 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막식에서 태극기를 흔들며 입장하고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 막을 올렸다. 7일 이탈리아 밀라노의 산시로 올림픽 스타디움에서 본격 출발을 알렸다.

개회식 주제는 ‘아르모니아(Armonia)’였다. 이탈리아어로 ‘조화’를 뜻한다. 16세기 이탈리아 조각가 안토니오 카노바의 작품을 재현한 무대로 시작했다. 70여 명의 무용수가 등장해 신과 인간의 사랑을 그린 ‘큐피드와 프시케’ 신화를 바탕으로 이야기를 풀어갔다. 이탈리아 오페라의 거장 주세페 베르디, 자코모 푸치니, 조아키노 로시니로 분장한 출연진이 음표 모양의 무용수들과 무대를 꾸몄다. 하늘에선 대형 물감 튜브가 내려왔다. 이탈리아 역사를 대표하는 형형색색의 캐릭터가 퍼레이드를 펼쳤다. 세계적인 팝스타 머라이어 캐리의 열창도 이어졌다.

대한민국 선수단은 산시로 올림픽 스타디움에서 공동 기수로 피겨스케이팅 차준환(서울시청), 스피드스케이팅 박지우(강원도청)를 앞세워 22번째로 입장했다.

[밀라노=뉴시스] 김근수 기자 = 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막식이 열린 6일(현지 시각) 이탈리아 밀라노 산 시로 스타디움에서 개막식 공연이 펼쳐지고 있다. 이번 개막식은 도시와 자연, 인간과 기술이 하나 되는 감동적인 무대를 통해 전 세계에 평화와 연대의 메시지를 전한다. 2026.02.07. ks@newsis.com

[밀라노=뉴시스] 김근수 기자 = 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막식이 열린 6일(현지 시각) 이탈리아 밀라노 산 시로 스타디움에서 개막식 공연이 펼쳐지고 있다. 이번 개막식은 도시와 자연, 인간과 기술이 하나 되는 감동적인 무대를 통해 전 세계에 평화와 연대의 메시지를 전한다. 2026.02.07. ks@newsis.com

[밀라노=뉴시스] 김근수 기자 = 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막식이 열린 6일(현지 시각) 이탈리아 밀라노 산 시로 스타디움에서 오륜기를 들고 이동하고 있다. 이번 개막식은 도시와 자연, 인간과 기술이 하나 되는 감동적인 무대를 통해 전 세계에 평화와 연대의 메시지를 전한다. 2026.02.07. ks@newsis.com

[밀라노=뉴시스] 김근수 기자 = 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막식이 열린 6일(현지 시각) 이탈리아 밀라노 산 시로 스타디움에서 개막식 공연이 펼쳐지고 있다. 이번 개막식은 도시와 자연, 인간과 기술이 하나 되는 감동적인 무대를 통해 전 세계에 평화와 연대의 메시지를 전한다. 2026.02.07. ks@newsis.com

[밀라노=뉴시스] 김근수 기자 = 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막식이 열린 6일(현지 시각) 이탈리아 밀라노 산 시로 스타디움에서 개막식 공연이 펼쳐지고 있다. 이번 개막식은 도시와 자연, 인간과 기술이 하나 되는 감동적인 무대를 통해 전 세계에 평화와 연대의 메시지를 전한다. 2026.02.07. ks@newsis.com

[밀라노=뉴시스] 김근수 기자 = 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막식이 열린 6일(현지 시각) 이탈리아 밀라노 산 시로 스타디움에서 개막식 공연이 펼쳐지고 있다. 이번 개막식은 도시와 자연, 인간과 기술이 하나 되는 감동적인 무대를 통해 전 세계에 평화와 연대의 메시지를 전한다. 2026.02.07. ks@newsis.com

[밀라노=뉴시스] 김근수 기자 = 머라이어 캐리가 6일(현지 시각) 이탈리아 밀라노 산 시로 스타디움에서 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막식 공연을 하고 있다. 이번 개막식은 도시와 자연, 인간과 기술이 하나 되는 감동적인 무대를 통해 전 세계에 평화와 연대의 메시지를 전한다. 2026.02.07. ks@newsis.com

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]