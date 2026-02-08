‘휴민트’ 전체 예매율 1위…설 연휴 극장가 원픽 등극

휴민트 포스터. NEW 제공

영화 ‘휴민트’가 설 연휴 극장가 원픽 영화로 등극했다.

8일 배급사 뉴(NEW)에 따르면 휴민트는 언론과 관객의 만장일치 호평에 힘입어 전체 영화 예매율 1위를 차지하며 파죽지세의 흥행 기세를 보이고 있다.

첫 시사회 이후 ‘극장에서 체험하는 카타르시스 그 자체’라는 실관람객들의 뜨거운 반응이 가파른 예매 상승세로 이어졌다. 특히 실감나는 액션, 몰입감 넘치는 서사까지 다양한 방면에서 종합 선물 세트 같은 영화로 자리매김했다.

휴민트는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다.

류승완 감독 특유의 타격감 넘치는 연출과 배우들의 결이 다른 액션이 어우러지며 기대를 높이고 있다. 조인성은 긴 팔, 다리를 활용한 시원시원한 액션을, 박정민은 합기도를 기반으로 절도 있는 요원 액션을 선보인다. 여기에 박해준은 총기를 활용해 날 것 그대로의 에너지를 뿜어내는 강렬한 액션으로 긴장감을 최고조로 끌어올린다.

휴민트는 오는 11일 전국 극장에서 개봉한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

