글로벌 K-팝 팬들이 국회 찾은 이유…“기후위기 현실 반영해야”

기후행동단체 케이팝포플래닛 소속 K-팝 팬들이 국회 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 사진=케이팝포플래닛

국내외 K-팝 팬들이 국회를 찾았다. K-팝을 통해 결성된 팬덤의 연대가 지속가능한 ‘덕질’을 위해 기후정책을 움직이는 시민행동으로 확장되고 있다.

K-팝 팬 주도의 기후행동단체 케이팝포플래닛은 지난 6일 국회 문화체육관광위원회 소속 박수현 더불어민주당 의원과 면담을 갖고 정부 주도의 탄소중립 공연·행사 가이드라인 제정 협의체 구성 제안서를 전달했다고 8일 밝혔다. 이번 면담은 지난해 12월 국회에서 열린 저탄소 콘서트 표준화 토론회에서 제기된 과제를 정책적으로 구체화하기 위해 마련됐다.

자리에는 케이팝포플래닛 공동 설립자 누룰 사리파, 2023년 BBC 올해의 여성 100인에 선정된 이다연 캠페이너 등이 참석해 문제의식을 직접 전달했다. 이다연 캠페이너는 “현재 정부의 저탄소형 녹색행사 가이드라인은 2008년 제정 이후 18년째 사실상 멈춰 있다”며 “공연 산업의 급격한 성장과 기후위기 현실을 반영한 실질적 기준 마련을 위해 국회와 정부, 산업계가 함께하는 공식 협의체를 구성해달라”고 강조했다.

국내외 K-팝 팬들이 지난 6일 국회 문화체육관광위원회 소속 박수현 더불어민주당 의원을 찾아 탄소중립 공연 가이드라인 제정 협의체 구성을 제안하고 있다. 사진=케이팝포플래닛

인도네시아 활동가 누룰 사리파는 “세계 최대 규모의 K-팝 팬층이 있는 인도네시아에서는 홍수 등 기후 재난으로 공연이 취소되는 사례가 늘고 있다”며 “팬들은 기후위기를 일상 속에서 실존적 위협으로 체감하고 있다”고 말했다. 이어 “K-팝의 본고장인 한국이 저탄소 공연 표준을 정립한다면 그 문화적 영향력은 탄소 감축 이상의 강력한 파급력을 가질 것”이라고 덧붙였다.

면담에 직접 참석하지 못한 인도네시아 팬들은 “우리가 지금처럼 행복하게 K-팝을 좋아할 수 있게 앞장서달라”는 메시지를 한국어 영상 편지에 담아 박수현 의원에게 전달했다. 케이팝포플래닛이 벌인 설문조사에 따르면 글로벌 K-팝 팬의 92.2%가 ‘저탄소 콘서트를 원한다’고 답했으며 현재 진행 중인 캠페인에는 전 세계 1만명에 가까운 팬들이 결집했다.

제안서에는 ▲공연 기획·운영 전 과정의 탄소 배출량 측정 기준 정립 ▲실효성 있는 탄소중립 공연 인센티브 정책 검토 ▲가이드라인 공식 제정 및 배포 ▲국회 주도 탄소중립 공연 시범 사업 추진 등의 핵심 과제를 언급하며 정부와 업계가 함께 참여하는 협의체 구성을 촉구했다.



박 의원은 “지구와 미래 세대를 위한 가치있는 활동에 깊이 공감한다”면서 “문체부로 하여금 저탄소 콘서트 가이드라인의 로드맵을 이끌어내고 동시에 협의체를 만들어 같이 활동해나갈 수 있도록 하겠다”고 화답했다. 이어 “바로 다음에 열리는 상임위에서 가이드라인에 대한 정부의 입장을 질의하겠다”는 구체적인 실행 계획을 밝히는 한편 입법적 지원 방안도 조속히 검토하겠다고 밝혔다.

국내 K-팝 공연과 달리 해외에서는 콜드플레이, 빌리 아일리시 등 주요 아티스트와 글로벌 음악 축제에서 재생에너지 이용과 일회용품 감축이 이뤄지는 등 저탄소 공연이 확산되고 있다. 2016년 투어에서 250만 톤의 온실가스가 발생하자 콜드플레이는 재생에너지 사용, 일회용 플라스틱 생수병 반입 금지, 항공 이동 최소화 등 구체적인 전략을 실천했다. 그 결과 2022년 시작한 월드투어에서 직전 투어 대비 59%의 탄소배출을 감축하는 성과를 거뒀고 이른바 저탄소 콘서트 개념을 대중에 알렸다.

기후위기 대응이 시급한 전 세계 현안으로 떠오르면서 라이브 공연 역시 탄소배출 문제에서 자유로울 수 없게 된 셈이다. 국내에서도 지속가능한 공연 논의가 본격화하고 있다. 그러나 2023년 기준 전 세계 7500만 팬을 보유한 K-팝의 글로벌 위상을 고려하면 탄소중립을 위한 선도적 노력은 현재 미흡한 단계에 머물러 있어 정부와 업계가 장기적 안목을 갖고 협력 체계를 구축해야 한다는 목소리가 나온다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]