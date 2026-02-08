서울시향, ‘러시아 피아니즘 상징’ 루간스키와 7년 만에 재회…12~13일 협연

피아니스트 니콜라이 루간스키가 7년 만에 서울시립교향악단 무대에 오른다.

러시아 피아니즘의 상징으로 불리는 루간스키는 오는 12∼13일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 서울시향 정기연주회에서 협연한다. 러시아 레퍼토리와 후기 낭만주의 작품 해석에 탁월한 루간스키는 감정에 휘둘리지 않는 정제된 쇼팽 연주로 호평받는 피아니스트다.

마찬가지로 2019년 이후 7년 만에 서울시향과 재회하는 프랑스 출신 지휘자 뤼도비크 모를로가 공연을 이끈다. 바이올리니스트 출신 모를로는 현재 바르셀로나 심포니 오케스트라 음악감독으로 프랑스 작곡가 라벨의 전곡을 함께 음반으로 발표하는 프로젝트를 진행 중이다. 이번 공연에서 낭만주의를 대표하는 세 명의 작곡가 베를리오즈, 쇼팽, 슈만의 주요 작품을 지휘한다.

공연의 포문은 베를리오즈 오페라 트로이인 중 왕실의 사냥과 폭풍우가 연다. 프랑스 작곡가들의 레퍼토리에 남다른 애정을 보여온 모를로가 베를리오즈 특유의 대담한 오케스트레이션과 정교한 리듬 대비를 통해 서사적 긴장과 음향적 스케일을 밀도 있게 그려낸다.

이어 쇼팽의 피아노 협주곡 1번을 연주한다. 협주곡이지만 피아노가 서사를 주도하며 낭만주의 협주곡의 매력을 극대화한 곡으로 풍부한 감정의 확장을 보여준다. 정교하고 섬세한 음색으로 세계적인 명성을 쌓아온 루간스키의 협연이 더욱 기대를 모은다.

대미는 슈만의 교향곡 2번이 장식한다. 엄숙한 서주부터 아름다운 서정의 아다지오, 그리고 힘차게 전개되는 피날레에 이르기까지 슈만 특유의 치밀한 구조와 풍부한 감정 표현이 돋보이는 작품이다.

서울시향 측은 “이번 공연을 통해 낭만주의 음악이 지닌 감정의 깊이와 표현의 다양성을 선보이며 관객에게 강렬한 감동과 음악적 여운을 선사할 예정”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]