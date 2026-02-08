최진혁♥오연서, “좋아해요” 로맨틱 키스…쌍방 로맨스 완성

최진혁과 오연서가 로맨틱한 키스로 쌍방 로맨스를 완성했다.

지난 7일 방송된 채널A 토일드라마 ‘아기가 생겼어요’ 7회에서는 두준(최진혁 분)과 희원(오연서 분)은 서로의 마음을 확인하며 본격적인 쌍방 로맨스에 돌입했다.

두준과 희원은 산부인과 방문 이후 오해와 불만이 쌓여 묘한 신경전을 벌였다. 특히 희원은 급한 마음에 미란(김다솜 분)에게 보내려던 초음파 사진을 두준에게 잘못 보냈고, 내심 그의 반응을 기다리면서도 답장이 없자 툴툴거리는 등 두 사람은 속마음을 숨긴 채 서로를 신경 쓰기만 했다. 미란은 속상한 마음을 드러내는 희원에게 “근데 그거 왜 그러게? 기대해서. 원래 기대감이 클수록 서운함도 배가 되는 법이거든”이라고 콕 집어서 이야기해 희원을 당황하게 했다. 이후에도 두준과 희원은 회사에서 마주칠 때마다 어색해했고, 두 사람의 행동에 갸웃하던 세현(장여빈 분)은 고비서(김기두 분)와 사랑의 큐피드가 되어 우연을 가장한 만남을 주선했다.

이후 오락실 데이트를 하면서 점차 마음을 열기 시작한 두준과 희원. 특히 세현과 고비서를 사이에 두고 영화를 보던 두 사람은 멀찍이서 마주하게 된 눈빛에 심장 간질이는 설렘을 느꼈다. 둘만의 시간을 갖게 되자 두준은 “혹시 그날 나 기다렸습니까?”라고 물으며 내심 희원의 답변을 기대했고, 희원은 괜히 신경 쓰일까 싶어 “그냥 왜 못 오셨나 궁금했던 거뿐이에요. 신경 안 쓰셔도 돼요”라며 속내를 감췄다. 서운해지는 두준은 “지금은 나한테만 집중해 주면 안 됩니까?”라며 자신의 마음을 털어놓았다.

그런가 하면 민욱(홍종현 분)은 희원에게 고백하며 직진했다. 하지만 희원은 “돌이켜보면 좋아하지 않은 날이 없었어. 나 생각 많이 했어. 지금 네 옆에 꼭 있어야 하는 사람이 누군지 네가 필요한 사람이 나였으면 좋겠어”라는 민욱의 고백에 얼떨떨하면서도, 부담감을 느꼈다.

그사이 남사친 민욱이 신경 쓰였던 두준은 희원을 전담마크 하기 위해 가평 자료조사까지 따라갔다. 민욱은 선전포고 같은 두준의 행동에 “저 희원이한테 고백했습니다. 감당할 자신도 있고요”라고 말했고, 두준이 자신의 고백을 미련이라고 지적하자 “우리 사이에 낀 건 제가 아니라 사장님인 거 같은데요”라고 맞받아치며 팽팽한 신경전을 펼쳤다. 두준은 민욱의 도발에 불편한 심기를 감추지 못한 채 삼각 로맨스 역시 절정으로 치달았다.

결국 두준은 마지막이라는 심정으로 희원에게 솔직한 마음을 전했다. 두준은 “저 그날 산부인과 갔었습니다. 차대리랑 같이 있는 것도 다 봤고요. 그동안 장희원 씨한테 필요한 사람이 나인 줄 알았는데 오늘 문득 내가 아닐 수도 있겠단 생각이 드네요”라면서 “하룻밤이든 15년이든 그딴 거 난 잘 모르겠고, 장희원 씨는 장희원 씨 마음 가는 대로 해요. 난 내 방식대로 두 사람 곁을 지킬 테니”라고 담담히 말했고, 그런 두준의 고백에 희원의 가슴은 더 요동쳤다.

방송 말미 두준과 미란이 뜻하지 않은 소개팅을 하며 극의 긴장감은 최고조에 달했다. 숙희(김선경 분)가 아들 두준 몰래 마련한 서프라이즈 자리인 것. 온통 두준 생각뿐이었던 희원은 소개팅 장소까지 갔고, “장희원 씨가 여기 어떻게 있냐”라는 두준의 물음이 희원의 발목을 붙잡았다. 자신의 답을 기다리는 두준의 눈빛과 어떤 감정인지 설명할 수 없는 묘한 기분에 눈물까지 차오른 희원은 두준에게 “맞선 보지 마세요. 좋아해요”라고 고백했고, 두준은 희원의 말이 끝나기 무섭게 그녀의 볼을 감싸며 키스했다. 그렇게 두 사람은 서로의 마음을 확인하며 설렘을 증폭시켰다.

