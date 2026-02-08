볼보 S90, 한국자동차전문기자협회 ‘2026 대한민국 올해의 하이브리드 세단’ 수상

볼보자동차코리아(대표: 이윤모)의 플래그십 세단 S90 T8(PHEV)이 한국자동차전문기자협회(AWAK)가 주관하는 ‘2026 대한민국 올해의 차’ 시상식에서 ‘올해의 하이브리드 세단’ 부문을 수상했다.

한국자동차전문기자협회 주관 ‘대한민국 올해의 차’는 ▲디자인 ▲퍼포먼스 ▲편의/안전 ▲경제성 ▲혁신성 등 22개 항목을 평가해 선정한다. 볼보 S90 T8은 까다롭고 엄격한 평가 결과에 따라 높은 상품성을 인정받으며 올해의 하이브리드 세단 수상의 영예를 안았다.

볼보 S90은 XC90과 더불어 스칸디나비아 디자인과 자동차 안전의 역사를 선도해 온 첨단 기술, 인간 중심(Human-Centric) 철학이 반영된 볼보자동차의 최상위 모델이다. 올해의 하이브리드 세단으로 선정된 S90 T8은 볼보자동차의 전동화 전략을 완성하는 플러그인 하이브리드 엔진을 탑재한 모델로, 일상적인 전기 주행의 부드러움과 강력한 성능을 동시에 제공한다. 특히 18.8kWh의 리튬이온 배터리를 통해 1회 충전 시 최대 65km까지 순수 전기모드로 주행할 수 있다.

비즈니스 세단과 패밀리카의 기능을 동시에 갖춘 모델을 선호하는 수요를 반영해 동급 최고 수준의 거주성(휠베이스 3,060mm)을 확보했으며, 볼보의 차세대 사용자 경험인 ‘Volvo Car UX’를 비롯해 바워스&윌킨스(B&W) 하이 피델리티 사운드 시스템, 뒷좌석 럭셔리 암레스트, 전동식 뒷좌석 사이드 선블라인드 및 리어 선 커튼 등 스웨디시 프리미엄을 경험할 수 있는 최고 수준의 편의 사양도 갖췄다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 “스웨디시 럭셔리의 철학과 기술이 집약된 S90 T8을 올해의 하이브리드 세단에 선정해주신 것에 대해 영광스럽고 자동차전문기자협회에 큰 감사를 드린다”며 “앞으로도 볼보자동차코리아는 스웨디시 럭셔리의 가치를 보다 많은 고객들과 나눌 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

