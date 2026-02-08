세븐틴, 억대 스트리밍 곡 또 추가…총 19곡 보유

세븐틴. 플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴(SEVENTEEN, 에스쿱스·정한·조슈아·준·호시·원우·우지·디에잇·민규·도겸·승관·버논·디노)이 또 하나의 억대 스트리밍 곡을 만들며 글로벌 영향력을 입증했다.

8일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 세븐틴의 미니 12집 ‘스필 더 필스(SPILL THE FEELS)’ 타이틀곡 ‘러브, 머니, 페임(LOVE, MONEY, FAME-feat. DJ Khaled)’은 지난 6일 기준 누적 스트리밍 수 1억5만1537회를 기록했다. 이로써 세븐틴은 단체곡과 유닛곡을 포함해 총 19곡을 스포티파이 억대 스트리밍 반열에 올리게 됐다.

러브, 머니, 페임은 그루비한 멜로디로 강한 중독성을 자아내는 곡이다. 멤버 우지가 작사·작곡에 참여해 ‘내가 진정으로 원하는 것은 너의 사랑뿐’이라는 진솔한 메시지를 담아냈다. 이 곡은 발매 직후 벅스 실시간 차트 정상에 오르며 국내외에서 호응을 얻었고, 전 세계 200여 개 국가/지역의 인기 곡을 가리는 글로벌(미국 제외)과 글로벌 200에 각각 25위, 50위로 안착했다.

세븐틴은 기존 발표곡을 중심으로도 꾸준히 억대 기록을 쌓아 올리며 롱런 인기를 이어가고 있다. ‘손오공’은 스포티파이 누적 조회수 3억회를 넘겼고, ‘울고 싶지 않아’의 뮤직비디오는 유튜브 조회수 기준 3억 뷰를 돌파했다. 이들의 첫 영어곡 ‘달링(Darl+ing)’ 역시 스포티파이에서 2억 스트리밍 달성을 눈앞에 뒀다.

세븐틴은 오는 28일과 3월1일 홍콩 카이탁 스타디움에서 ‘세븐틴 월드 투어 뉴 인 아시아(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA)’의 막을 올린다. 이후 3월7일 싱가포르 내셔널 스타디움, 14~15일 태국 방콕 내셔널 스타디움, 21일 필리핀 불라칸 필리핀 스포츠 스타디움으로 투어를 이어간다. 이들은 4월 4~5일 인천아시아드주경기장에서 앙코르 공연을 개최한다.

