드리우는 부상 악령…울버햄튼 황희찬, 전반 막판 근육 통증으로 교체 아웃

황희찬(울버햄튼)에게 다시 부상 악령이 찾아왔다.

울버햄튼은 8일 몰리뉴 스타디움에서 끝난 2025~2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 25라운드 첼시와의 홈경기에서 1-3으로 졌다. 다시 무승의 늪에 빠졌다. 최근 5경기 연속 무승(2무3패)이다. 승점 8(1승5무19패)로 리그 최하위. 잔류 마지노선인 17위 노팅엄 포레스트(승점 26)와도 승점 18차로 잔류 경쟁에서 멀어졌다.

패배보다 더 뼈아픈 부상이 찾아왔다. 측면 공격수로 선발 출전한 황희찬이 전반 막판 쓰러졌다. 전반 43분 황희찬은 근육 통증을 호소하며 주저 앉았고, 결국 교체돼 그라운드를 떠났다. 부상 정도는 아직 밝혀지지 않았다.

부상 여파가 길었기에 더 우려가 커진다. 황희찬은 이번 시즌 부상으로 신음해 왔다. 지난해 10월 A매치 소집 당시 종아리를 다쳐 한동안 경기를 뛰지 못했다. 6월 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵이 가까워진 만큼, 대표팀에게도 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 부상 정도와 회복 여부에 시선이 쏠린다. 울버햄튼에게도, 대표팀에게도 중요한 문제다.

울버햄튼은 이날 첼시의 콜 파머에게만 3골을 내줬다. 파머는 전반 13분과 35분, 38분 연속골로 해트트릭을 완성했다. 후반 9분 툴루 아로코다레가 한 골을 만회하는 데 그치면서 완패를 당했다.

