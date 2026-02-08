'은애하는 도적님아' 송지호, 없어선 안 될 '허당 매력' 신스틸러

배우 송지호가 드라마 ‘은애하는 도적님아’ 11회에서 '홍대일' 역으로 분해 극의 활력소 역할을 톡톡히 해냈다.

지난 11회에서는 깨어난 이규(하석진 분)가 자신을 쏜 범인으로 홍대일을 의심하며 추국을 벌이는 긴박한 상황이 그려졌다. 홍대일은 절체절명의 위기에 처했지만, 홍은조(남지현 분)와 임재이(홍민기 분)의 재치 있는 변호 덕분에 무사히 풀려날 수 있었다. 특히 홍은조는 그가 매년 무과에서 낮은 활쏘기 점수로 낙방했다는 사실을 증언해 암살 의혹을 씻어내며 웃픈 상황을 연출했다.

위기를 넘긴 홍대일은 특유의 능청스러운 매력으로 분위기를 반전시켰다. 춘섬(서영희 분)과 홍은조에게 "내 몸 내가 알아 싹 나았다"라며 가족을 안심시킴과 동시에 홍대일은 "내가 약기운에 내리 자느라 못 물었는데 대군마마랑은 무슨 사이냐?"라며 은조의 몸을 한 이열(문상민 분)을 당황시켰다.

또한 자신을 구해준 대군을 향해 “날 되게 잘 아는 느낌이었거든. 꼭 가족 대하듯 대하더라. 날 마음에 품고 계시나? 대군의 사람으로?”라고 묻는가 하면, 본인의 관상을 '충직한 진돗개 상'이라 치켜세우는 허당미를 발산하며 극의 긴장감을 유쾌하게 풀어냈다.

송지호는 이번 11회에서 가족을 안심시키는 따뜻한 면모부터 날카로운 추리력 그리고 엉뚱한 오해까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보였다. 자칫 무거워질 수 있는 극의 흐름을 유연하게 조절하는 그의 존재감은 시청자들의 눈길을 사로잡기에 충분했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

