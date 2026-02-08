지코, 도쿄 아레나 달궜다…8년 만 日 단독 공연 성료

지코 공연 모습. KOZ 엔터테인먼트 제공

가수 겸 프로듀서 지코가 일본 단독 콘서트를 통해 현지 팬들과 뜨거운 교감을 나눴다.

지코는 지난 7일 일본 도쿄 게이오 아레나에서 단독 콘서트 ‘2026 지코 라이브:도쿄 드라이브’를 개최하고 약 8년 만에 일본 팬들과 재회했다. 2018년 킹 오브 더 정글 투어 인 도쿄 이후 오랜만에 열린 이번 공연은 전석 매진을 기록하며 지코의 변함없는 현지 인기를 입증했다.

공연은 자동차 구조물을 활용한 독창적인 무대 세트 위에서 힙합 트랙 ‘아티스트(Artist)’로 화려하게 막을 올렸다. 이후 ‘보이즈 앤 걸즈(Boys And Girls)’, ‘아무노래’, ‘스팟(SPOT!)’, ‘걘 아니야’ 등 대표 히트곡을 연이어 선보이며 현장의 열기를 단숨에 끌어올렸다.

지코는 ‘새삥(Prod. ZICO·Feat. 호미들)’, ‘터프 쿠키(Tough Cookie-Feat. Don Mills)’, ‘노 유 캔트(No you can’t)’ 등을 통해 날카로운 랩 실력을 과시하는 한편, ‘남겨짐에 대해(Feat. 다운)’, ‘사람’ 무대에서는 섬세한 감성을 전하며 공연의 완급을 조절했다. 특히 ‘너는 나 나는 너’ 무대에서는 후렴구를 일본어로 가창해 현지 팬들의 뜨거운 환호를 이끌었다.

싱글 ‘듀엣(DUET)’으로 호흡을 맞춘 리라스(Lilas·요아소비 이쿠라)와의 합동 무대 역시 공연의 하이라이트였다. 두 사람은 특유의 밝고 경쾌한 매력으로 무대를 채우며 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다. 여기에 팬들의 신청곡 ‘오키 도키(Okey Dokey)’를 즉석에서 선보이고, ‘거북선’, ‘말해 Yes Or No(Feat. PENOMECO, The Quiett)’까지 이어가며 공연장을 열광의 도가니로 만들었다.

지코는 “열심히 해야겠다는 마음으로 이번 공연을 준비했다. 지금 이 자리에서부터 여러분과 새로운 챕터를 함께하고 싶다. 다양한 활동을 하며 내가 아티스트가 맞는지 고민할 때가 있었지만 공연을 할 때마다 정체성을 깨닫는다. 앞으로도 가수 지코로서 멋진 모습을 보여드리겠다”라고 말했다. 이어 “이번 공연을 한 회차만 진행해 아쉽다. 또 다른 공연으로 자주 찾아뵙겠다”라고 덧붙였다.

