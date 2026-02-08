'주사이모' A씨, 9시간 경찰조사…“‘그알’이 사기꾼으로 묘사해”

방송인 박나래 등에게 불법 의료행위를 했다는 의혹을 받고 있는 ‘주사이모’ A씨가 경찰조사를 받았다.

A씨는 7일 자신의 SNS에 “얼마 전, 약 9시간 동안 조사를 받았다. 사실이 아닌 부분에 대해서는 ‘아니다’라고 말씀드리고, 부족했던 부분은 잘못을 인정했다”며 “스스로를 돌아보며 앞으로는 인간관계에 더 신중하겠다는 생각을 했다”고 글을 썼다. 아직 조사가 끝나지 않았다는 말과 함께 ‘방송인 5명+@ 등등’을 언급해 끝나지 않은 ‘주사이모 게이트’를 암시했다. 현재 이 게시글은 삭제됐다.

또 하나의 게시물을 통해서는 지난달 24일 방송된 SBS 시사교양프로그램 ‘그것이 알고싶다’의 방송 내용을 비판했다. “제보자가 말한 내용이 사실인지, 단순한 가십거리로 한 사람의 삶을 소비한 것인지 묻고 싶다”며 일반인인 자신과 가족들까지 곤란한 처지에 놓였다고 호소했다.

“‘그알’ 방송이 나를 사기꾼처럼 묘사했다”며 방송된 제보자의 발언 하나하나를 짚었다. 또 “허위 제보한 제보자들 하나씩 털어줄게”라는 경고성 문구도 적었다.

A씨는 방송인 박나래와 입짧은 햇님, 가수 키(샤이니) 등을 상대로 불법 의료 행위를 해왔다는 의혹을 받고 있다. 앞서 방송된 ‘그것이 알고싶다’에서는 A씨가 국내 의사 면허가 없는 비의료인이며 A씨의 남편은 A씨가 중국 의사 면허가 있다고 주장했으나, 국내 의료법상 면허가 없는 상태에서 의료 행위는 불법이라는 내용이 방송됐다. A씨는 현재 의료법 위반 등 혐의로 경찰 수사를 받고 있으며 출국 금지 조치가 내려진 상태다.

