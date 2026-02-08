‘금의환향’ 우즈, ‘드라우닝’이어 레전드 컬래버…‘불후’ 최종 우승

가수 우즈와 김광진이 레전드 컬래버 무대로 ‘불후의 명곡’ 최종 우승을 차지했다.

지난 7일 방송된 743회 ‘불후의 명곡’은 ‘2026 오 마이 스타 특집’ 2부가 펼쳐졌다. 장동우 X 세림&태영(CRAVITY)부터 서문탁 X 카디(KARDI), 한문철(한해 X 문세윤), 김영임 X 신승태, 김광진 X WOODZ(우즈) 등 5팀이 무대에 올라 장르별 최강자 선후배들의 뜨거운 시너지와 전율을 불러일으키는 최고의 컬래버 무대를 선사했다.

1부의 뜨거운 열기를 이을 첫 번째 주자로 장동우 X 세림&태영(CRAVITY)이 무대에 올랐다. 이들은 GD X TAEYANG의 ‘GOOD BOY’를 선곡, 힙합 스웨그가 폭발하는 퍼포먼스로 시작해 눈길을 사로잡았다. 장동우가 2.5세대 아이돌 대표 퍼포머답게 무대를 장악하는 중심축 역할을 톡톡히 해냈고, 세림과 태영은 세련된 그루브와 파워풀한 동작으로 분위기를 단숨에 끌어올렸다. 2.5세대와 4세대 아이돌의 노하우가 어우러진 완벽한 호흡이 모두를 사로잡았다. 이찬원은 “K-POP이 왜 한국을 넘어서 전 세계적으로 사랑받는지 알겠다”라며 감탄했다.

서문탁 X 카디(KARDI)가 봄여름가을겨울의 ‘어떤 이의 꿈’으로 두 번째 무대에 올랐다. 듣는 이들을 쥐락펴락하는 서문탁과 카디의 가창력과 독특한 밴드 사운드의 조화가 록 특유의 날것의 감정과 생생한 에너지를 극대화했다. 무엇보다 두 사람의 혼을 실은 샤우팅이 현장을 가득 메우며 짜릿한 전율을 안겼다. 카디(KARDI)의 보컬 김예지는 무대가 끝나고 서문탁과 진한 포옹을 나누며 눈물을 흘렸다. ‘오 마이 스타’ 특집의 진정한 의미가 빛나는 순간이었다. 린은 “이런 무대를 볼 수 있어 제 직업에 다시 한번 감사함을 느낀다. 그 정도로 너무 좋았다”라며 진심 어린 감상을 전했다. 첫 번째 대결은 서문탁 X 카디(KARDI)가 1승을 차지했다.

세 번째 순서는 한문철(한해 X 문세윤)이었다. 한문철(한해 X 문세윤)은 리치의 ‘사랑해, 이 말밖엔…’을 선곡, “2000년대 초 중반의 추억 여행을 떠나게 해드리겠다”라는 포부에 걸맞은 레트로한 착장으로 시선을 사로잡았다. 특히 무대 배경에는 당시 유행했던 SNS와 한해, 문세윤의 과거 사진이 등장해 명곡판정단의 향수를 자극했다.

여기에 한해와 문세윤의 탄탄한 가창력과 여유로운 무대 매너가 더해지며 믿고 보는 듀오의 진가를 입증했다. 서문탁 X 카디(KARDI)가 한문철(한해 X 문세윤)을 꺾고 2승의 기쁨을 누렸다.

다음으로 김영임 X 신승태가 백설희의 ‘봄날은 간다’로 네 번째 무대에 올랐다. 김영임의 한 서린 소리와 신승태의 호소력 짙은 가창이 맞물리며 듣는 이들을 빠져들게 했다. 익숙한 명곡에 전통 음악의 결을 더한 편곡이 곡의 서글픈 정서를 한층 배가시켰고, 후반부 절규하는 듯한 두 사람의 호흡이 모두의 마음을 뒤흔들었다. 무엇보다 무대 말미에서는 ‘아리랑’의 선율이 울려 퍼지며 곡의 여운을 더했다. 김영임 X 신승태가 서문탁 X 카디(KARDI)의 2승을 저지하고 승리했다.

‘오 마이 스타 특집’ 2부의 피날레 무대는 김광진 X WOODZ(우즈)였다. 이들은 박상태의 ‘나와 같다면’으로 무대에 올라, 서정적이고 담백한 원곡의 분위기에 몽글몽글한 감성을 더했다. 이어 밴드 사운드로 분위기가 반전되고, 김광진과 WOODZ(우즈)는 마치 한 그룹 같은 완벽한 화음으로 ‘역주행 도플갱어’ 다운 폭발적인 시너지를 보여줬다. 특히 두 사람이 선보인 삼단 고음이 곡의 감정선을 극대화하며 카타르시스를 선사했다. WOODZ(우즈)는 무대 이후 “‘불후’에게 은혜를 언제 갚을 수 있을까 기다려왔는데 멋진 선배님과 좋은 무대를 한 것 같아 뿌듯하다”라며, 전역 후 첫 출연 기념으로 ‘Drowning’ 라이브까지 선보여 모두를 열광케 했다. 마지막 대결에서는 김광진 X WOODZ(우즈)가 최종 우승을 거머쥐며 기쁨을 나눴다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

