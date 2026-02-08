‘스마일 점퍼’ 높이뛰기 우상혁, 시즌 첫 대회서 입상 실패…4위 기록

사진=AP/뉴시스

'스마일 점퍼' 우상혁(용인시청)이 이번 시즌 첫 대회서 아쉬움을 남겼다. 4위를 기록하며 입상에 실패했다.

우상혁은 8일 체코 후스토페체 스포츠홀에서 끝난 2026 세계육상연맹 실내 투어 실버 후스토페체 높이뛰기 대회에서 4위에 그쳤다.

2m28을 넘지 못했다. 출발은 좋았다. 우상혁은 2m17, 2m21, 2m25를 모두 1차 시기에 넘었다. 위기가 찾아왔다. 2m28 1차 시기에 실패한 데 이어, 2차 시기에서도 바에 걸리면서 넘지 못했다. 심기일전했다. 특유의 기합을 넣고 다시 도약했다. 하지만 3차 시기서도 성공하지 못했다. 결국 4위에 그쳤다. 이번 대회 우승은 2차 시기에서 2m30을 넘은 마테우시 콜로지에이스키(폴란드)가 차지했다.

빠르게 아쉬움을 털어내야 한다. 우상혁은 오는 23일 슬로바키아 반스카비스트리차에서 열리는 2025 세계육상연맹 인도어 투어 실버 반스카비스트리차 실내높이뛰기 대회에 나선다. 다시 한번 올 시즌 첫 우승에 도전한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]