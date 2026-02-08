단체전 점프 실수는 ‘예방주사’…피겨 차준환 “개인전까지 이틀 있어, 만회할 것”

사진=뉴시스

“개인전 앞둔 예방주사.”

피겨스케이팅 한국 간판 차준환(서울시청)이 아쉬운 표정으로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽의 첫 연기를 마쳤다. 차준환은 8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 끝난 대회 피겨스케이팅 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 41.78점과 예술점수(PCS) 41.75점을 받아 83.53점을 기록했다. 10명 중 8위에 그쳤다. 한국은 최종 합계 14포인트로 팀 순위 7위에 머물러 상위 5개 팀이 경쟁하는 프리 진출이 좌절됐다.

은반 위에 아쉬움을 남겼다. 차준환은 10%의 가산점이 붙는 후반부서 트리플 악셀을 시도했지만, 몸이 제대로 회전되지 않아 한 바퀴에 그쳤다. 결국 무효로 인정받지 못했다. 경기 후 그는 “최선을 다해 첫 경기를 치렀다. 세 번째 점프(트리플 악셀)의 실수가 아쉽기는 하다”며 “개인전을 앞두고 예방 주사라고 생각하고 싶다. 오늘 실수는 평소 하던 것이 아니라 아쉬움이 있지만, 이외 요소들은 연습했던 것만큼 해서 만족한다”고 돌아봤다.

이어 “아이스댄스 리듬댄스, 여자 싱글 쇼트프로그램 때 팀 코리아를 응원하면서 많은 에너지를 받았다. 나도 우리 팀 동료들에게 에너지를 줄 수 있는 경기를 하고 싶었는데 약간 실수가 있어 내가 준 에너지가 부족하지 않았나 생각한다”며 “개인전에서 만회할 것”이라고 덧붙였다.

3번째 올림픽 무대다. 차준환은 2018년 평창, 2022년 베이징에 이어 이번 대회까지 3연속 진출에 성공했다. 긴장감은 떨칠 수 없는 숙제다. 다만 점프 실수는 긴장 탓이 아니라고 선을 그었다. 그는 “나도 어떨까 궁금했는데 약간의 긴장감은 있었다. 어느 정도의 긴장감은 무조건 필요하다고 생각하기 때문에 기분 좋은 긴장감이라 볼 수 있다”며 “도약할 때 타이밍이 잘 맞지 않아 느슨했던 것 같다”고 설명했다.

평창 대회 막내가 어느덧, 맏형이 됐다. 한국은 피겨 팀 이벤트에 평창 대회 이후 8년 만에 처음으로 출전했다. 차준환은 평창 대회서 막내였다. 이번 대회는 고참으로 주장까지 맡았다. 그는 “올림픽에 계속해서 출전할 수 있다는 것은 기쁘고 영광스러운 일”이라며 “이번에 팀 이벤트를 치르면서는 후배 선수들에게 좋은 기운을 많이 받았다. 후배들의 마음가짐에서 많은 것을 배운다”고 전했다.

이제 개인전에 집중한다. 차준환은 11일 남자 싱글 쇼트프로그램에 나선다. 그는 “링크 크기에 대해 탐색하는 과정이었다. 오늘 오전에 연습했던 동선보다 점프를 조금 더 일찍 뛰려고 했는데 어려움이 있었다. 원래 연습했던 동선으로 해서 4회전 점프는 실수 없이 뛰었다”며 “개인전까지 이틀의 시간이 있다. 잘 회복해서 더 나은 경기를 하고 싶다”고 각오를 다졌다.

