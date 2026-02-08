‘아쉬움 남은 대회 첫 연기’ 차준환, 단체전 쇼트서 점프 실수 8위…한국, 7위로 프리 진출 좌절

사진=뉴시스

피겨스케이팅 한국 간판 차준환(서울시청)이 아쉬운 표정으로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽의 첫 연기를 마쳤다. 팀 순위 7위를 기록한 한국은 프리 진출에 실패했다.

차준환은 8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 끝난 대회 피겨스케이팅 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 41.78점과 예술점수(PCS) 41.75점을 받아 83.53점을 기록했다. 10명 중 8위에 그쳤다. 한국은 최종 합계 14포인트로 팀 순위 7위에 그쳤다. 상위 5개 팀이 경쟁하는 프리 진출이 좌절됐다.

은반을 5번째로 밟았다. ‘레인 인 유어 블랙 아이즈’에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 과제인 쿼드러플 살코를 안정적으로 수행했다. 기본점 9.70점에 수행점수(GOE) 2.91점을 얻었다. 이어 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프도 무난하게 소화했다. 플라잉 카멜 스핀도 레벨 4로 연기했다.

문제는 후반부였다. 10%의 가산점이 붙는 시점, 트리플 악셀을 시도했다. 하지만 몸은 제대로 회전되지 않아 한 바퀴에 그쳤다. 결국 무효로 점수를 인정받지 못했다. 마무리는 괜찮았다. 체인지 풋 싯 스핀과 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨4로 처리하며 연기를 마쳤다.

차준환이 이날 따낸 3점으로 한국은 7위가 됐다. 앞서 지난 6일 열린 팀 이벤트 아이스댄스 리듬댄스에서 임해나-권예(경기일반) 조가 70.55점으로 7위에 올라 4점을 얻었고, 여자 싱글의 신지아(세화여고)가 쇼트프로그램에서 68.80점으로 4위에 올라 7점을 더했다. 하지만 페어 종목서 출전 선수가 없어 0점으로 처리됐다. 결국 프리 진출권을 얻지 못했다. 미국이 1위, 일본이 2위, 개최국 이탈리아가 3위를 차지했다. 이어 캐나다가 27점으로 4위, 조지아가 25점으로 5위를 차지해 프리 진출에 성공했다.

지난 아쉬움은 지우고 심기일전해야 한다. 팀 이벤트에 나섰던 차준환과 신지아, 임해나-권예 조는 이제 개인전을 준비한다. 아이스댄스 리듬댄스는 10일, 남녀 싱글 쇼트프로그램은 각각 11일, 18일 열린다.

