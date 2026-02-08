미소 되찾은 ‘선영석’…드디어 첫 승, 컬링 믹스더블 6번째 경기서 연장 접전 끝에 미국 꺾어

사진=AP/뉴시스

참 어려웠던 1승, 드디어 따내며 미소를 되찾았다.

김선영(강릉시청)-정영석(강원도청)조는 8일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 끝난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 컬링 믹스더블 라운드 로빈 6차전에서 미국의 코리 티스-코리 드롭킨 조를 연장 승부 끝에 6-5로 꺾었다. 다만 1승5패를 기록한 한국의 준결승 진출 가능성은 희박해졌다.

대회 첫 승이다. 한국은 앞서 5연패의 쓴맛을 봤다. 아쉬운 성적 속에 심기일전했다. 한국이 후공으로 출발했다. 초반 샷이 예상을 빗나가며 고전했다. 다행히 스톤을 버튼에 안착시켜 1점을 따냈다. 2엔드서 스틸에 성공, 1점을 더해 2-0으로 치고 나갔다. 미국의 추격도 있었으나 4, 6, 7엔드에서 1점씩을 추가하며 5-2로 앞섰다.

마지막 8엔드를 앞두고 흔들렸다. 미국의 공세가 거셌다. 8엔드서만 3점을 몰아치며 승부를 연장으로 끌고 갔다. 한국은 첫 승을 위해 막판 집중력을 끌어올렸다. 마지막 스톤으로 정확히 버튼을 차지했다. 1점을 챙기면서 6-5의 승리를 차지했다. 이번 대회 첫 승이다. 잃어버렸던 미소를 되찾았다.

혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식으로 예선을 치른다. 이후 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 우승팀을 가린다. 한국은 체코와 함께 1승 5패 최하위에 놓였다. 남은 3경기서 전승을 하더라도 준결승 진출 가능성은 희박한 상황이다. 한국은 이날 오후 6시 5분 에스토니아와 라운드 로빈 7차전을 치른다.

