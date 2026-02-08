개최국의 환한 미소…빙속 여자 3000m 롤로브리지다, 이탈리아 첫 메달의 주인공

사진=AP/뉴시스

스피드스케이팅 프란체스카 롤로브리지다가 이탈리아 첫 메달의 주인공으로 우뚝 섰다.

롤로브리지다는 8일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 끝난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드스케이팅 여자 3000m 금메달을 목에 걸었다.

겹경사다. 롤로브리지다는 개최국 이탈리아의 대회 첫 메달을 안는 동시에 3분54초28로 올림픽 신기록을 작성했다. 2022년 베이징 대회서 이레네 슈하우텐(네덜란드)가 작성한 종전 올림픽 기록인 3분56초93을 뛰어넘었다. 2초65 앞당기며 안방에서 금메달을 안았다.

4번의 도전 끝에 웃었다. 롤로브리지다는 2014년 소치, 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에 이어 4회 연속 동계 올림픽에 출전했다. 금메달을 딴 건 이번이 처음이다. 4년 전 베이징 대회서 여자 3000m 은메달, 매스스타트 동메달을 따낸 바 있다.

이날 노르웨이의 랑네 비클룬드가 3분56초54로 2위를 차지하며 첫 올림픽 메달을 따냈고, 발레리 말테이(캐나다)가 3분56초93을 작성해 동메달을 차지했다.

