높은 세계의 벽…이의진·한다솜, 크로스컨트리 스키애슬론서 완주 실패

세계의 벽은 높았다.

크로스컨트리 스키 국가대표 이의진(부산광역시청 체육회)과 한다솜(경기도청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 완주에 실패했다. 7일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 대회 크로스컨트리 스키 여자 10㎞＋10㎞ 스키애슬론에서 각각 13.3㎞(43분37초8)와 11.8㎞(41분19초4)까지 소화한 뒤 랩(LAP)을 받아 경기를 마쳤다.

10㎞＋10㎞ 스키애슬론은 클래식과 프리 두 가지 기술을 모두 사용한다. 클래식 기술에서는 설면에 파인 트랙을 따라 활주하고, 프리 기술에선 진행 방향에 좌우로 지치는 움직임을 사용한다. 경기 중간 지점서 클래식에서 프리 기술로 전환하는 구조다.

LAP은 원활한 운영을 위해 선두 그룹에 한 바퀴 따라 잡힌 선수들을 경기에서 제외하는 규정이다. 한국 선수 둘은 중간 지점까지 통과했지만 얼마 지나지 않고 LAP을 받아 50위권 진입이라는 목표를 이루지 못했다. 특히 이의진은 70명 중 22위로 중간 지점을 넘었으나 프리부터 치고 올라오는 상대에 밀리며 아쉬움을 삼켰다.

한편, 크로스컨트리 스키 강국인 북유럽이 포디움을 정복했다. 금메달은 프리다 칼손(53분45초2)이 차지했다. 에바 안데르손(이상 스웨덴·54분36초2)과 헤이디 벵(노르웨이·55분11초9)이 각각 은메달, 동메달을 목에 걸었다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

