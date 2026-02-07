알파인스키 폰 알멘, 2026 동계올림픽 첫 금메달 주인공

사진=AP/뉴시스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽, 첫 금메달이 터졌다. 주인공은 알파인 스키 남자 활강의 프란요 폰 알멘(스위스)이다.

알멘은 7일 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 대회 알파인 스키 남자 활강 경기에서 1분51초61의 기록, 출전 선수 34명 중 1위를 차지했다. 2001년생인 알멘은 생애 첫 올림픽에서 금메달을 목에 거는 기쁨을 만끽했다. 스위스로선 2022년 베이징 대회 베아트 포이츠에 이어 2회 연속 금메달리스트를 배출했다.

알파인 스키는 경사면의 설원을 내려오며 속도와 기술을 경쟁하는 스포츠다. 알파인 스키의 세부 종목 중 하나인 활강은 스피드 종목으로 분류된다.

알멘은 국제스키연맹(FIS) 알파인 월드컵 남자 활강 세계랭킹 2위에 올라 있다. 일찌감치 이번 대회 강력한 우승후보로 꼽혔다. 지난해 2월 오스트리아 잘바흐에서 열린 알파인 스키 세계선수권대회 남자 활강에서 우승을 차지한 데 이어 지난 1일 안방인 스위스 크랑몽타나에서 벌어진 월드컵 알파인 스키 남자 활강에서도 정상에 올랐다.

한편, 개최국 이탈리아는 은메달과 동메달을 따냈다. 조반니 프란초니(1분51초81)와 도미닉 파리스(1분52초11)가 시상대에 올랐다.

