예기치 못한 부상, 다시 일어선다…김하성 “최대한 빨리 돌아오겠다”

“최대한 빨리 돌아오겠습니다.”

내야수 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 부상 후 처음으로 모습을 드러냈다. 구단 공식 SNS 채널에 출연, 인터뷰에 임한 것. 김하성은 “지난해 부상이 있었다. 그래서 비시즌 정말 열심히 준비 했다”고 운을 뗀 뒤 “안타깝게도 또 다치게 돼 개인적으로 기분이 썩 좋지 않다. 최대한 빨리 돌아오려 노력 중이다. 결과도 지금까지는 좋다는 이야기를 들었다”고 밝혔다.

김하성은 지난 1월 부상 소식을 전했다. 오른손 중지 힘줄이 파열됐다. 한국에 머물던 도중 빙판길에서 넘어진 것으로 알려졌다. 결국 수술대에 올라야 했다. 메이저리그(MLB) 공식 홈페이지에 따르면 회복까지 4~5개월 소요될 전망이다. 이르면 5월 중순, 늦으면 6월에나 그라운드에 돌아올 수 있다. 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 출전 또한 불발됐다.

계속되는 부상 악재다. 김하성은 2024년 8월19일 콜로라도 로키스전서 주루 도중 오른쪽 어깨를 다쳤다. 예상보다 회복이 더뎠다. 지난해 7월에야 그라운드에 복귀할 수 있었다. 이후에도 종아리, 허리 등 잔부상으로 신음했다. 9월2일 탬파베이 레이스로부터 방출됐다. 애틀랜타의 손을 잡았다. 이적 후 24경기서 타율 0.253, 3홈런 12타점 등으로 반등 조짐을 보였다.

다시 한 번 자유계약(FA) 시장에 나섰다. 다시 한 번 애틀랜타와의 동행을 택했다. 1년 2000만 달러에 사인했다. 애슬레틱스(4년 4800만 달러) 등 더 좋은 조건을 거절하고, 사실상 또 한 번 FA를 미룬 것. 김하성은 “(지난해) 애틀랜타에 왔을 때 정말 좋았다. 좋은 동료들과 코칭스태프, 프런트가 (팀이) 하나가 되게끔 만들어줬다. 즐거운 시간을 보냈다”고 설명했다.

잠시 쉼표를 찍게 됐지만, 의지만큼은 강하다. 애틀랜타 팬들에 대한 애정을 숨기지 않았다. 김하성은 “1순위가 애틀랜타로 돌아오는 것이었다. 이 부분을 에이전트에 강하게 어필했다”면서 “다른 팀에 있을 때도 애틀랜타에 오면 팬들의 열기가 뜨겁다는 것을 느꼈다. (직접) 경기를 뛰며 느끼는 부분들도 좋았다. 최대한 빨리 복귀해 좋은 모습 보여드리겠다”고 강조했다.

