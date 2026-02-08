아이브 ‘뱅뱅’ 미리보기…신개념 웨스턴 바이브

그룹 아이브(IVE)가 ‘뱅뱅’으로 정규 2집의 신호탄을 쏜다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 6일 공식 SNS 채널을 통해 아이브 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'의 선공개곡 'BANG BANG(뱅뱅)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 티저는 대규모 스케일과 멤버들의 화려한 비주얼, 강렬한 퍼포먼스가 돋보인다. 정통적인 미국 서부 시대의 요소인 황량한 사막 이미지에서 탈피해, 다양한 컬러와 의외성 있는 포인트들을 믹스매치한 배경으로 신선함을 더한다. 비현실적인 톤앤무드 속에 담긴 추상적이면서도 독특한 배경으로 아이브의 유니크한 분위기와 조화를 이룬다.

나아가 높은 콘트라스트와 VFX(시각효과) 등을 활용, 현대적으로 재해석한 웨스턴의 영상미 역시 시각적 쾌감을 선사한다. 서부극 속 보안관 대신 등장한 현대 경찰관의 모습이나, 권총 대신 화려한 섬광을 쏘아 올리는 연출 등은 감각적인 분위기를 극대화하며 완곡과 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 자극했다.

선공개곡 '뱅뱅'은 정규 2집의 본격적인 포문을 여는 트랙이다. EDM과 일렉트로닉 사운드를 중심으로 전개되는 오프닝부터 웨스턴 스윙을 활용한 인트로, 직선적인 비트와 에너지가 특징인 곡으로, 주변의 시선이나 소문에 굴하지 않고 스스로 선택하며 당당한 태도로 상황을 개척해 나간다는 주체적인 메시지를 담아냈다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

