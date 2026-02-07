가출까지? 이미주, 학창 시절 일화 털어놔…“이모부가 공무원이라 CCTV로 동선 파악”

가수 이미주가 학창 시절 가출했던 경험을 고백하며 당시를 회상했다. 사진 = 유튜브 채널 ‘그냥 이미주’

가수 이미주가 학창 시절 가출했던 경험을 고백하며 당시를 회상했다.

지난 6일 유튜브 채널 ‘그냥 이미주’에는 ‘훈녀생정. 2010년으로 돌(아)간 훈녀 이미주’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이미주는 2010년 유행했던 메이크업과 스타일을 재현하며 고등학교 1학년 시절을 돌아봤다.

이미주는 “제가 살던 옥천은 정말 작은 동네였다”며 “아버지가 선생님이어서 내가 시험에서 몇 점을 맞았는지, 시험지를 집에 가져가지 않아도 이미 다 알고 계셨다. 그게 너무 힘들었다”고 말했다. 이어 “그래서 반항심이 들었던 적이 있다”며 학창 시절 가출했던 일을 언급했다.

그는 “친구 집으로 가출한 적이 있다. 그런데 이모부가 7급 공무원이라 옥천에 있는 CCTV를 다 볼 수 있었다”며 “제가 어디로 가는지 동선이 다 파악됐다”고 밝혔다. 이미주는 “부모님은 제 위치를 다 알고 계셔서 ‘다음 날 잘만 들어와라’는 마음이었다고 하더라”고 덧붙였다.

또한 연습생 시절 학교생활에 대한 이야기도 전했다. 이미주는 “연습생이었지만 학교에 보러 오는 사람들은 없었다. 이미 동네 사람들은 저라는 존재를 다 알고 있었다”고 말했다. 그러면서 “그때 한 친구가 제 앞에서 들리게 ‘연예인은 개나 소나 하냐’고 말한 적이 있었다”며 “그 말을 듣고 오히려 ‘더 해야겠다’는 마음이 들었다”고 회상했다.

