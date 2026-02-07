탁구 신유빈, 이번엔 한일전서 웃었다…하시모토 꺾고 아시안컵 8강

사진=신화/뉴시스

한국 여자 탁구 간판 신유빈(대한항공·세계랭킹 12위)이 한일전서 승리했다.

신유빈은 7일 중국 하이커우에서 열린 ‘2026 국제탁구연맹(ITTF)-아시아탁구연맹(ATTU) 아시안컵’ 여자 단식 16강전서 하시모토 호노카(일본·11위)를 상대로 게임 스코어 3-2(11-6 6-11 8-11 11-7 11-7)로 웃었다. 8강 진출에 성공했다.

설욕에 성공했다. 앞서 신유빈은 대회 조별리그에서 하야타 히나(일본·10위)에게 2-3으로 패한 바 있다. 일본 선수와의 두 번째 맞대결에서는 승리를 수확했다.

접전이었다. 신유빈은 날카로운 공격을 앞세워 1게임에서 완승을 거뒀다. 하지만 2, 3게임을 연달아 내줘 벼랑 끝에 몰렸다. 다행히 드라이브 공격이 살아나면서 4게임을 잡았고, 이어진 5게임도 무난히 따냈다.

신유빈은 8강에서 세계 2위 왕만위(중국)와 4강 진출을 다툰다.

한편, 김나영(포스코인터내셔널·25위)은 16강에서 쑨잉사(중국·1위)에게 1-3(11-7 2-11 8-11 8-11)으로 역전패를 당하며 8강 진출에 실패했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]