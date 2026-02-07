‘활동 중단’ 박봄, 달라진 분위기 포착…연해진 메이크업으로 눈길

사진 = 박봄 SNS 계정

2NE1 박봄이 이전과는 다른 분위기의 근황을 공개했다.

박봄은 7일 자신의 SNS를 통해 “박봄 머리띠”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박봄은 스트라이프 재킷에 머리띠를 착용한 채, 옅은 미소를 지으며 셀카를 남긴 모습이다.

특히 최근 필터 사용 논란 속에서 진한 색조 화장으로 강렬한 이미지를 보여왔던 박봄은, 이번 사진에서 속눈썹을 강조한 연한 메이크업으로 한층 자연스러운 분위기를 연출해 눈길을 끌었다. 옅어진 메이크업과 편안한 표정이 어우러지며 이전과는 사뭇 달라진 근황을 전했다.

한편 박봄은 지난해 8월부터 건강상의 이유로 활동을 중단한 상태다. 당시 소속사 디네이션엔터테인먼트 “최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다”라고 밝혔다.

이어 같은 해 10월에도 소속사 측은 “박봄은 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있다”며 “당사는 아티스트가 건강을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전한 바 있다.

