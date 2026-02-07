말자쇼가 보여주고, 김영희가 증명한 ‘소통’의 힘

월요일 밤 예능 판은 늘 치열하다. 그런데 이 싸움에서 ‘말자 할매’라는 캐릭터가, 정확히는 그 캐릭터를 빌려 관객의 속사정을 정면으로 마주하는 김영희가 새 다크호스로 떠올랐다. 말자쇼는 10대부터 90대까지 세대를 가로지르는 공감의 장을 표방하며, 첫 방송 이후 정규 편성 3회 만에 최고 2.1% 시청률(닐슨코리아 기준)을 기록했다. ‘국민 호감’이라는 단어가 아깝지 않다.

◆‘토크’가 아니라 ‘상담’이 되기까지…핵심은 “얼굴 보고 말하기” 프로그램의 골격은 심플하다. 무대 위 MC가 관객의 이야기를 듣는 방식이 아니라, 관객과 눈을 맞추고 즉석에서 대화를 이어가며 스토리를 만든다. 이 방식이 주는 힘은 강하다. 사연이 소비되지 않고, 말하는 사람의 표정과 망설임까지 함께 전달되면서 대본 없는 진짜 이야기로 다가온다. 그래서 말자쇼에서 관객은 방청객이 아니라 또 다른 출연자가 된다. 42년 전 친구를 찾는 사연부터 20대 무명 배우의 고민, 60대 여성의 공개 구혼까지 “이 정도로 생(生)인 사연이 TV에 올라와도 되나?” 싶은 이야기들이 매회 쏟아지고, 이것이 오히려 프로그램의 신뢰도를 올린다.

◆김영희표 동맹 이 프로그램이 치유의 장으로 느껴지는 지점은 여기다. 김영희는 관객의 고민을 끌어내기 위해 먼저 자기 얘기를 꺼낸다. 2월 2일 방송된 혈육 특집에서 상견례 날 남동생이 남편에게 “지금이라도 도망가라”고 했다는 에피소드를 스스로 폭로하며 현장을 웃음바다로 만든 장면은 상담자가 아니라 같이 어려움을 겪어본 사람이라며 자연스런 웃음을 자아낸다. 파일럿 때부터 이어진 “나도 겪었다”는 고백 역시 같은 결이다. 잠수 이별에 무너진 청년에게 비슷한 경험을 털어놓고, 제자리걸음 같은 삶에 지친 사연에는 바닥까지 가본 순간을 털어놓으며서 위로한다. 관객의 경계심을 허무는 방식은 어설픈 공감보다 동맹에 가깝다.

◆게스트가 토크를 내려놓는 순간…진짜 이야기가 나온다

힐링 예능’의 함정은 늘 있다. 좋은 말만 하다 끝나면 시청자는 금방 피로해진다. 이런 류의 이야기는 종교인에게 들어도 된다. 그런데 말자쇼는 게스트마저 잘 꾸민 토크를 내려놓게 만든다. 트레이너 양치승이 배신당한 경험을 공유하며 새출발을 응원하고, 가수 박서진이 현실 남매 에피소드로 폭소를 만든 아이디어는 관객의 이야기와 게스트의 이야기가 한 테이블 위에서 동등해지는 형식 덕분이다.

◆왜 우리는 지금 ‘말자쇼’인가…월요병 치유 요즘 시청자 똑똑하다. 위로를 원하지만, 동시에 비슷한 이야기를 하는 프로그램엔 관심이 안 간다. 너무 매끈하면 거짓말 같고, 너무 자극적이면 피곤하다. 말자 할매는 직설과 농담으로 거리를 좁히되, 결론은 결국 사람을 우선한다. 일찍이 스탠드업 무대에서 관객과 소통하며 감을 익힌 덕이다.

제작진 역시 “진심으로 다가와 주는 관객과 시청자가 있기에 가능한 프로그램”이라며 “함께 울고 웃으며 마음을 열어주는 프로그램이 되겠다”는 뜻을 전했다. 프로그램은 매주 월요일 밤 10시 KBS2에서 방송된다

