‘이숙캠’ 맞소송 부부 김별, 이혼 후 새 출발? “나는 솔로 돌싱 특집 나가고 싶다”

JTBC ‘이혼숙려캠프’에 출연해 화제를 모았던 이른바 ‘맞소송 부부’의 김별이 이혼 후 근황을 전하며 연애 예능 프로그램 출연 의사를 밝혀 눈길을 끌었다.

최근 김별은 유튜브 채널 ‘사장님입니다’에 게스트로 출연해 ‘이혼숙려캠프’ 방송 이후 불거진 각종 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.

김별은 방송 당시 남편이 “빚을 갚아주겠다”며 화해의 제스처를 보였지만, 실제로는 자신의 동의 없이 집 두 채를 이미 처분한 사실을 뒤늦게 알게 됐다고 털어놨다. 그는 “아내와 상의도 없이 집을 팔았다는 점에서 큰 배신감을 느꼈다”고 말했다.

또한 외도 의혹과 관련해서는 “남편이 이혼을 요구한 뒤 별거에 들어갔고, 그 시점에서 관계는 끝났다고 생각했다”며 “헤어진 상태에서 다른 사람을 만난 것”이라고 주장했다. 이어 “법적으로 혼인 관계가 유지됐다는 이유로 맞바람으로 몰리는 것이 억울하다”고 토로했다.

앞서 두 사람은 상간녀·상간남 소송과 이혼 소송이 동시에 진행되는 상황에서 ‘이혼숙려캠프’에 출연해 큰 충격을 안겼다. 방송을 통해 남편의 외도 및 음주 문제, 아내의 이혼 소송 중 외도 의혹과 자녀 체벌 정황 등이 공개됐으며, 최종 조정에서 양측은 쌍방 책임을 인정하고 위자료 없이 합의 이혼했다.

김별은 현재 근황에 대해 “이혼 후 아이들과 평상시처럼 똑같이 지내고 있다”며 “정신병 없고 ADHD도 없고 아이들하고 너무 즐겁게 잘 지내고 있으니 너무 걱정 안 하셨으면 좋겠다”고 강조했다.

특히 그는 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’ 돌싱 특집 출연에 대한 강한 바람을 드러내 눈길을 끌었다. 김별은 “저 ‘나는 솔로’ 돌싱편 지원을 했는데 제발 (연락이) 왔으면 좋겠다. 제 최애 프로그램”이라고 말하며 제작진을 향해 공개적으로 러브콜을 보냈다.

