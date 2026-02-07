‘살림남’ 이민우, 말없이 고향으로 떠난 부모님에 충격…일촉즉발 분가 현실

이민우가 하루아침에 사라진 부모님 때문에 혼란에 빠진다.

7일(토) 방송되는 KBS 2TV ‘살림남’에서는 말 한마디 없이 집을 떠난 부모님과 함께, 분가를 둘러싼 가족의 속내가 본격적으로 드러난다.

이날 이민우는 태어난 지 50일 된 둘째와 감기에 걸린 7세 첫째를 돌보며 육아에 몰두한다. 그러나 집에 있어야 할 부모님이 보이지 않고, 수차례 전화를 걸어보지만 연락조차 닿지 않는다. 앞선 방송에서 부모님이 분가 의사를 내비쳤던 만큼, 이민우의 걱정은 점점 커져간다.

이후 부모님이 아무런 말 없이 고향 남원으로 내려갔다는 사실이 밝혀지고, 이민우는 황급히 그 뒤를 쫓는다. 그는 과거 부모님에게 무심코 던진 말들이, 이번 상황의 원인이 된 게 아닐지 생각하며 복잡한 심경에 빠진다.

우여곡절 끝에 남원에서 다시 마주한 가족 사이에는 묘한 긴장감이 흐르고, 결국 분가를 둘러싼 감정의 충돌이 터져 나온다. 이를 지켜보던 박서진은 “지금까지 본 것 중 분위기가 가장 안 좋은 것 같다”고 전해 상황의 심각성을 짐작하게 한다.

말 한마디 없이 떠난 부모님의 선택은 어떤 의미였을지, 그리고 이민우 가족의 분가 논쟁은 어떤 결론을 맞게 될지, 7일 밤 10시 35분 KBS 2TV ‘살림남’에서 확인할 수 있다.

한편 ‘살림남’은 오는 28일부터 매주 토요일 밤 9시 20분으로 방송 시간이 변경된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

