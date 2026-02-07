‘케데헌’ 이재, 샘 김과 11월 결혼… 그래미 수상 겹경사

EJAE arrives at the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’으로 주목받은 한국계 미국인 싱어송라이터 이재(EJAE)가 오는 11월 결혼한다.

7일 연예계에 따르면 이재는 약혼자인 한국계 미국인 음악 프로듀서 샘 김과 오는 11월7일 부부의 연을 맺는다. 두 사람은 2017년 송라이팅 세션을 통해 동료로 인연을 맺은 뒤 교제를 이어왔으며, 2023년 말 약혼한 것으로 알려졌다.

사진 = 이재 SNS 계정

이재는 최근 휴가지에서 샘 김에게 프러포즈를 받는 모습이 담긴 사진을 공개하며 약혼 소식을 직접 전한 바 있다.

이재는 넷플릭스 K팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스(HUNTR/X)’의 OST ‘골든’을 공동 작사·작곡했다. 해당 곡은 지난 1일(현지시간) 미국에서 열린 제68회 그래미 어워즈에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어(Best Song Written for Visual Media)’ 부문을 수상했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

