두 개의 성화, 화려한 개막 알린 밀라노·코르티나담페초 올림픽

뜨겁게 타올랐다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 막을 올렸다. 7일 이탈리아 밀라노의 산시로 올림픽 스타디움에서 본격 출발을 알렸다. 이번 개회식은 산시로 올림픽 스타디움뿐 아니라 코르티나담페초의 디보나 광장 등 여러 지역에서 동시 진행돼 눈길을 끌었다. 이탈리아에서 동계올림픽이 개최되는 건 20년 만이다. 1956년 코르티나담페초, 2006년 토리노 대회에 이어 세 번째 겨울 스포츠 축제를 치른다. 1960년 로마 하계올림픽을 포함하면 4번째 올림픽이다.

이번 올림픽 특징 중 하나는 분산 개최다. 밀라노, 코르티나담페초를 비롯한 6개 지역에서 대회가 열린다. 지속 가능성에 중점을 두고, 신규 시설 건설을 최소화했기 때문이다. 단일 올림픽 공식 명칭에 두 개 지명이 들어간 것은 이번이 처음이다. 두 개의 성화대가 동시에 점화된 사례 역시 사상 최초다. 빙상 종목이 주로 열리는 밀라노와 컬링, 스키 종목이 치러지는 코르티나담페초는 400㎞ 이상 떨어져 있다.

개회식 주제는 ‘아르모니아(Armonia)’였다. 이탈리아어로 ‘조화’를 뜻한다. 16세기 이탈리아 조각가 안토니오 카노바의 작품을 재현한 무대로 시작했다. 70여 명의 무용수가 등장해 신과 인간의 사랑을 그린 ‘큐피드와 프시케’ 신화를 바탕으로 이야기를 풀어갔다. 이탈리아 오페라의 거장 주세페 베르디, 자코모 푸치니, 조아키노 로시니로 분장한 출연진이 음표 모양의 무용수들과 무대를 꾸몄다. 하늘에선 대형 물감 튜브가 내려왔다. 이탈리아 역사를 대표하는 형형색색의 캐릭터가 퍼레이드를 펼쳤다. 세계적인 팝스타 머라이어 캐리의 열창도 이어졌다.

분위기가 바뀌었다. 세르지오 마탈렐라 이탈리아 대통령과 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장이 입장했다. 지난해 9월 별세한 이탈리아 패션계 거장 조르지오 아르마니를 추모하는 시간을 가졌다. 모델들은 아르마니가 디자인한 의상을 입고 스타디움을 런웨이 삼아 걸었다. 이탈리아 국기를 상징하는 초록, 흰색, 빨간색으로 물들였다. 이탈리아 유명 모델 비토리아 세레티가 이탈리아 국기를 들고 입장해 게양했다. 코르티나담페초 개회식에선 이탈리아 크로스컨트리 전 국가대표 선수들이 국기 게양을 책임졌다.

92개국 선수단의 입장이 시작됐다. 대한민국 선수단은 산시로 올림픽 스타디움에서 공동 기수로 피겨스케이팅 차준환(서울시청), 스피드스케이팅 박지우(강원도청)를 앞세워 22번째로 입장했다. 임원 15명과 선수 35명 등 총 50명이 개회식에 참가한 가운데 밀라노에 21명(임원 6명·선수 15명), 코르티나담페초에 14명(임원 4명·선수 10명), 리비뇨에 12명(임원 3명·선수 9명), 프레다초에 3명(임원 2명·선수 1명)으로 나뉘어 등장했다. 이탈리아는 마지막이었다.

참가국 국기가 무대에 오르고 조반니 말라고 대회 조직위원장, 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장의 연설과 마타렐라 이탈리아 대통령의 개회 선언이 이어졌다. 성화 봉송 장면은 세계적인 성악가 안드레아 보첼리의 공연 속에 펼쳐졌다. 세계적인 여배우 샤를리즈 테론이 평화의 메시지를 전하고, 중국의 피아니스트 랑랑과 이탈리아 대표 오페라 가수 체실리아 바르톨리의 올림픽 찬가가 울려 퍼졌다. 선수단 선서에 이어 밀라노와 코르티나담페초에 설치된 두 개의 성화대도 동시에 점화됐다.

밀라노에선 ‘통가 근육맨’ 피타 타우파토푸아를 비롯한 10명의 기수가 오륜기를 들고 입장했다. 산시로 올림픽 스타디움에는 마라톤 전설 엘리우드 킵초게(케냐), 난민팀 역대 최초의 올림픽 메달리스트 신디 은감바, 인도주의 활동을 펼친 필리포 그란디, 니콜로 고보니(이상 이탈리아), 마리암 부카 하산(나이지리아), 체조 선수 헤베카 안드라드(브라질), 아키바 다다토시(일본) 전 히로시마 시장이 오륜기를 들었다. 코르티나담페초에선 이탈리아 최초의 크로스컨트리 스키 올림픽 챔피언 프랑코 노네스, 이탈리아 쇼트트랙 국가대표 마르티나 발체피나가 오륜기 기수로 나섰다.

성화대는 거장 레오나르도 다빈치 작품인 '매듭(Knots)'에서 착안한 구 형태 구조물로 만들어졌다. 베일에 싸였던 최종 점화자는 이탈리아 '스키 전설' 알베르토 톰바와 데보라 콤파뇨니였다. 코르티나담페초에선 2018 평창 대회 금메달, 2022 베이징 대회 은메달을 딴 이탈리아 출신 현 알파인 스키 선수 소피아 고자가 최종 점화자로 나섰다.

