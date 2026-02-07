“‘밤이 깊었네’만 있는 줄 알았는데”… 크라잉넛 한경록이 밝힌 또 다른 효자곡

6일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 633회에서는 데뷔 30년 차 인디록 밴드 크라잉넛의 베이시스트 한경록의 자취 20년 차 일상이 공개됐다. 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

크라잉넛의 베이시스트 한경록이 저작권료 효자곡을 공개하며 작사·작곡 능력을 드러냈다.

6일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 633회에서는 데뷔 30년 차 인디록 밴드 크라잉넛의 베이시스트 한경록의 자취 20년 차 일상이 공개됐다.

사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

이날 한경록은 아침부터 기타를 잡고 작사에 몰두하는 모습을 보였다. 그는 “제가 로커치고는 아침형 인간 같다. 왜냐하면 제가 칼럼도 쓰고 글도 쓰고 작사 작곡도 한다. 근데 광합성이 된 글은 확실히 이슬 같은 오전의 물기가 있다”며 “우리도 자연이니 빛을 담아서 창작하는 편”이라고 말했다.

사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

한경록은 크라잉넛의 ‘룩셈부르크’, ‘밤이 깊었네’를 비롯해 체리필터의 히트곡 ‘낭만고양이’에도 작사에 참여했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 “‘밤이 깊었네’와 ‘낭만고양이’가 효자곡이긴 했는데, 최근에는 가수 카더가든이 불러준 ‘명동콜링’이 새로운 효자곡”이라고 전했다.

이어 “예전에 크리스마스 쯤 명동 알바를 간 적 있다. 눈이 오는데 연인들이 너무 행복해보여서 그걸 바탕으로 쓴 게 ‘명동콜링’”이라고 설명했다. 이를 들은 서범준은 “일상이 영감이시구나”라며 감탄했다.

한편 한경록은 1977년생으로 올해 48세다. 매년 그의 생일인 2월 11일 전후로 열리는 ‘경록절’은 홍대 인디 음악 신(Scene)에서 자연스럽게 형성된 축제로, 한경록은 ‘홍대 인맥 종결자’로 불릴 만큼 폭넓은 교류를 이어온 인물로 알려져 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]