[토크박스] 따뜻한데 선선한 바람까지 부네… “질롱 날씨, 대박이야”

“이번 캠프는 날씨가 대박이네요(웃음).”

호주 질롱으로 떠나 2026시즌 담금질에 나선 프로야구 KT의 이강철 감독의 최근 단골 멘트다. 지켜만 봐도 저절로 미소가 지어진다. 훈련 환경이 곁들여지며 쾌조의 페이스를 자랑하고 있기 때문이다.

KT는 지난해부터 호주 빅토리아주에 위치한 질롱 베이스볼센터에서 봄 전지훈련을 진행 중이다. 한국 야구 팬들에겐 과거 호주프로야구(ABL)에 참가했던 질롱 코리아의 홈 경기장으로도 잘 알려져 있다.

총 4개 면의 구장이 가깝게 붙어있어 통합 훈련을 넘어 포수와 야수, 투수 등 각각 파트에 맞게 세분화된 훈련들을 동시다발적으로 진행 가능하다. 이 감독 역시 “시설을 고려하지 않을 수가 없다. 무엇보다 큼지막한 야구장이 4개 있는 게 효율성 측면에서 정말 좋다”고 설명할 정도다.

마법사 군단은 앞서 미국 애리조나 투싼 캠프, 부산 기장 캠프 등을 거친 바 있다. 미국에선 기상 이변이라는 변수를 마주했었다. 환율 여파로 메리트가 떨어진 것도 무시하기 어렵다. 한국에선 나날이 극성을 부리는 강추위에 골머리를 앓았다. 새롭게 정착한 질롱과는 2년째 동행이다. 수장은 물론이고 선수단 전원이 엄지를 치켜세운다.

올해는 유독 따뜻한 날씨는 물론, 시원한 바람까지 솔솔 불어 훈련 진행에 막힘이 없다. 수장도 연일 하늘을 바라보며 “매일이 역대급 날씨”라고 웃었다. 이어 “비 소식은 한 차례도 없었다. 햇빛이 강하지 않고, 바람이 선선하게 불어 훈련하는 데 지장이 없다”고 덧붙였다.

‘윈-윈(Win-Win)’을 정조준할 수 있을 터. KT 관계자는 “서로가 서로를 마다할 이유가 없다”고 밝혔다. 질롱시 입장에서도 KT가 반갑다. 단순 전지훈련 차 방문한 프로스포츠 팀이 가져다 주는 경제효과만이 전부가 아니다.

당초 캠프 일정보다 일찌감치 캠프지를 찾은 나도현 KT 단장은 지난달 20일 스트레치 콘텔즈 질롱 시장 등과 밀접한 소통 시간을 가졌다. 상호 교류 및 협력 강화를 위한 공감대도 형성했다.

질롱시는 캠프지 훈련 환경 개선에 지속적인 관심을 기울이겠다는 설명이다. 앞서 KT의 새 시즌 성공적인 캠프 개최를 위해 약 80만 달러(한화 약 12억원) 규모의 야구장 시설 보수 투자를 진행했다.

KT도 화답한다. 지난해에 이어 올해 캠프 기간 중 질롱시 야구 꿈나무들을 위한 유소년 클리닉을 실시할 예정이다. 2025시즌 스프링캠프에선 박경수 주루코치(당시 QC코치), 제춘모 투수코치 등 코칭스태프가 직접 참여해 다양한 레크리에이션, 훈련 프로그램을 진행한 바 있다.

올해는 한 걸음 더 나아가 연습경기 일정도 추가했다. 캠프지인 질롱에서 호주프로야구(ABL) 멜버른 에이시스와의 평가전도 치를 예정이다. 나 단장은 “선수단 훈련 시설에 전폭적인 투자와 지원을 해주신 질롱시장님과 관계자분들께 감사드린다”면서 “질롱시와 적극적인 소통으로 다양한 상생 방안을 모색하겠다”고 전했다.

