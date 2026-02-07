‘리얼’ 각본 쓴 이정섭 감독, 김수현 명예훼손 혐의 검찰 송치…왜?

영화 리얼의 전 연출자이자 각본가인 이정섭 감독이 배우 김수현을 상대로 명예훼손 혐의로 고발됐다.

이 감독을 고발한 측 법률대리인인 법무법인 도아의 양태영 변호사는 6일 SBS연예뉴스를 통해 “서울강남경찰서로부터 ‘피의자의 혐의가 인정돼 송치한다’는 취지의 처분서를 전달받았다”고 밝혔다. 이번 고발은 김수현 팬덤 연합의 의뢰로 진행된 것으로 전해졌다.

고발인 측은 이정섭 감독이 SNS에서 김수현을 ‘소아성범죄자’로 단정하는 취지의 표현을 확산시켜 명예를 훼손했다고 주장해 왔다. 경찰은 수사 결과 혐의가 있다고 보고 사건을 검찰로 넘긴 것으로 알려졌다. 다만 송치 결정이 곧바로 유죄 확정을 뜻하는 것은 아니며, 향후 검찰 수사와 판단 절차가 이어진다.

이정섭 감독은 최근까지도 SNS를 통해 김수현과 리얼을 둘러싼 논란, 고(故) 김새론 관련 의혹, 연예계·언론·법조계 유착 주장 등을 담은 글을 지속적으로 게시해 온 것으로 전해진다. 특히 일부 게시물에서는 김수현 관련 의혹을 강하게 비판하거나, ‘김수현을 소아성범죄자’라는 의혹을 제기한 타인의 글을 공유하면서 “똑같은 작전” 등의 표현을 덧붙인 것으로 알려졌다.

앞서 이정섭 감독은 리얼 제작 과정과 관련해 “감독 크레디트가 없어 공식 해명 자격이 없다”는 취지로 전제하면서도, 공개 오디션 및 캐스팅 경위 등을 설명하는 글을 올린 바 있다. 2017년 개봉한 리얼은 제작 마무리 단계에서 이 감독이 하차하며 난항을 겪었다는 전언도 함께 전해졌다.

한편 지난 2일 고(故) 김새론의 갑작스러운 사망 이후, 유족이 가로세로연구소를 통해 미성년 교제 등을 포함한 폭로를 했고, 김수현 측은 이를 부인하며 지난 3월부터 명예훼손·무고·스토킹처벌법 위반 등으로 고소하고 120억 원대 민사소송을 제기하는 등 법적 공방으로 번졌다는 내용도 함께 거론된다.

이번 이정섭 감독 관련 사건은 검찰 수사 결과에 따라 기소 여부와 적용 법리가 결정될 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

