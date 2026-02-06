안선영 “홈쇼핑 1시간 1,500만 원”…출연료 실체 재조명

사진= 안선영 유튜브 화면 캡처

방송인 안선영이 과거 직접 언급한 홈쇼핑 출연료가 다시 주목받고 있다.

6일 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 ‘연예인 홈쇼핑 1시간 출연료 수준’이라는 제목의 게시물이 확산됐다. 해당 게시물에는 안선영이 자신의 유튜브 채널을 통해 밝힌 홈쇼핑 출연료 관련 발언이 담겨 관심을 모았다.

영상에서 안선영은 “연예인 게스트도 등급이 있다”며 “나는 많이 받는 편이었다”고 말문을 열었다. 이어 라이브 홈쇼핑 기준 출연료에 대해 “라이브 홈쇼핑 60분 기준 출연료가 약 1,500만 원 정도였다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

다만 그는 이 같은 금액이 단기간에 책정된 것이 아니라고 선을 그었다. 안선영은 “이 금액은 하루아침에 책정된 게 아니다. 20년 방송 경력이 쌓인 결과”라며 오랜 방송 활동에 따른 결과임을 강조했다.

앞서 염경환 역시 홈쇼핑 출연료 구조에 대해 언급한 바 있다. 염경환은 MBC 예능 ‘라디오스타’에 출연해 “한 시간에 10억 원 이상 판매가 나와도 출연료는 정해져 있다”고 설명했다. 이어 “출연료 인상을 요청하면 ‘경기가 어렵다’는 이야기를 듣는다. 10년 동안 한 번도 올리지 못했다”고 덧붙였다.

이 같은 발언들이 재조명되자 누리꾼들 사이에서는 “생각보다 현실적이다”, “1시간 1,500만 원이면 적은 건 아니지”, “경력값이 붙는 구조네”, “현타온다” 등 다양한 반응이 이어지고 있다.

한편 홈쇼핑 출연료는 판매 실적과 무관하게 고정 지급되는 방식이 일반적인 것으로 알려졌다. 다만 출연자의 인지도와 방송 경력, 영향력에 따라 출연료 차이가 발생하는 구조로, 연예인 ‘등급제’에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

