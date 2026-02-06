‘솔로지옥5’ 최미나수, 명품 유튜버 故코코초이가 이모였다

사진= 유튜브 영상 갈무리

넷플릭스 예능 솔로지옥5에서 강렬한 인상으로 주목받은 출연자 최미나수의 가족사가 뒤늦게 화제를 모으고 있다. 명품 언박싱과 여행 브이로그로 이름을 알렸던 인플루언서이자 사업가 코코초이가 그의 이모라는 사실이 재조명되면서다.

해당 사실은 2024년 5월 코코초이의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 다시 주목받았다. ‘우린 보통 자매와는 달라 ‘기존쎄’ 차씨네 5자매를 소개합니다’라는 제목의 영상 설명란에는 코코초이의 동생이 직접 남긴 글이 포함돼 있다.

글에는 “오늘 처음 인사드리는 코코언니의 셋째동생, 넷째동생 꼭지입니다. 장례 이후 이제야 마음을 추스르고 카메라 앞에 서게 됐다”며 “추모 영상에 달린 수많은 애도 댓글을 보며 가족 모두 큰 위로를 받았다. 언니가 늘 외쳤던 10만 구독자 달성을 위해 유튜브를 이어가 보겠다”는 내용이 담겼다.

영상에는 코코초이의 동생이자 빼어난 미모의 셋째딸이 등장해 자신이 최미나수의 어머니라고 밝히는 장면도 담겼다. 그는 “SNS를 전혀 하지 않던 평범한 사람이었는데, 딸이 미스코리아가 되고 미스 어스 국제 미인대회에서 입상하면서 본의 아니게 ‘미코 엄마’로 알려지게 됐다”고 전했다.

최미나수는 ‘솔로지옥5’ 첫 등장 당시 노란 드레스로 시선을 끌었고, 수천만 원대 고가 액세서리를 착용한 모습으로도 화제를 모았다. 방송 이후 그의 배경과 가족사까지 관심이 확장되며 재조명되고 있다.

한편 코코초이는 2023년 11월 18일 별세했다. 측근에 따르면 고인은 그해 봄 골육종 진단을 받고 투병해 왔으며, 11월 마지막 항암 치료를 마친 뒤 회복 중이던 어느 날 유튜브 촬영을 앞두고 갑작스럽게 건강이 악화돼 세상을 떠났다.

앞서 코코초이는 2023년 9월 “유튜브를 시작한 지 3년 6개월 동안 단 한 주도 빠짐없이 영상을 올려왔다”며 “이제 잠깐 쉬어가며 컨디션을 회복하고 더 업그레이드된 모습으로 돌아오겠다”고 밝히며 활동 중단을 예고한 바 있어 안타까움을 더했다.

