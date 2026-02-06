‘케데헌’ 골든처럼 빛나는 소식? 이재, 11월 웨딩마치

사진= 이재 SNS

넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스 OST ‘Golden(골든)’을 작사·작곡·가창한 가수 이재가 오는 11월 7일 결혼식을 올린다. 예비 신랑은 한국계 미국인 음악 프로듀서 샘 김이다.

6일 매일경제 보도에 따르면 이재는 올가을 미국 로스앤젤레스에 위치한 골프장에서 웨딩 마치를 울린다. 해당 장소는 이재의 모친인 신혜진 세영엔터프라이즈 부회장이 운영하는 곳으로 알려졌다. 두 사람은 2017년 송라이팅 세션을 통해 처음 인연을 맺었으며, 동료로 교류하던 중 연인으로 발전해 2023년 말 약혼했다.

이재는 최근 커리어 면에서도 전성기를 맞이하고 있다. 그는 지난 1일(현지시간) 열린 제68회 그래미 어워드에서 K-POP 최초 수상이라는 기록을 세웠다. 또한 다음 달 5일 개최되는 제98회 아카데미 시상식에서는 주제가상 후보에 이름을 올리며 글로벌 음악 시장에서 존재감을 드러내고 있다.

국내 아이돌 연습생 출신인 이재는 K-POP 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 TWICE, Red Velvet, aespa, NMIXX 등 다수의 K-POP 아티스트 곡 작업에 참여해왔다.

음악적 성취와 함께 인생의 새로운 출발을 알린 이재의 결혼 소식에 국내외 팬들의 축하가 이어지고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

